Piazza Affari a luci spente. Brillano solo Mps e Banco Bpm

Piazza Affari stabile. Gli analisti alzano il tp su Banco Bpm

Piazza Affari apre poco mossa con i bancari in evidenza. L’indice Ftse Mib apre a quota 27.435 (+0,04%). Subito in forte crescita Banco Bpm a 3,933 euro (+4,49%) dopo i conti del trimestre. Gli analisti di Intermonte alzano il Tp da 4,8€ a 5,8€. L’utile per azione (Eps) per ’23/’24 cresce rispettivamente del 25% e del 20%. Bene anche Mps che sale del 3,1% dopo l’utile superiore alle attese degli analisti. Bene anche Bper Banca a 2,724 euro (+3,18%). In calo Iveco (-1,74%) dopo l’annuncio dell’acquisto del 100% della joint venture tedesca con Nikola.

Allerta dell’analisi tecnica: listini vicini alle resistenze

La seduta di ieri non ha offerto grosse novità. I prezzi delle commodity sono rimbalzati dopo un forte Borse ia luci spente in attesa di news in grado di spostare il baricentro (inflazione Usa?). Wall Street ieri ha chiuso intorno alla parità, mentre le banche regionali, in forte rialzo nella prima parte della seduta, hanno quasi del tutto azzerato i guadagni nel finale. Diversi listini si trovano sotto resistenza, ovvero a breve distanza dal proprio record storico o a breve distanza dalle prime soglie chiave di valenza pluriennale. Bisogna quindi stare allerta perchè basterebbe qualsiasi delusione, anche di modesta entità, per fare scattare le prese di profitto, un po’ come accaduto all’oro venerdì scorso.