A Piazza Affari piace l'economia in frenata Vola Montepaschi

Piazza Affari aspetta il Pil americano. Vola Mps

Piazza Affari apre la seduta con un cauto rialzo, in attesa del dato sull’inflazione negli Stati Uniti. L’indice Ftse Mib registra un progresso di circa mezzo punto. A guidare il rialzo è Mps (3%) dopo le indiscrezioni che vogliono il governo vicino alla vendita di una quota della banca ormai risanata per fare cassa in vista della legge di bilancio. Bene anche le altre banche tra cui Bper (+1,28%) e Banco Bpm (+1,25%). In ascesa anche Saipem (+1,36%) sulla scia della ripresa del prezzo del petrolio. In flessione Enel (-0,58%) ed Erg (-0,6%) dopo l’exploit di ieri.

Inflazione in Spagna e in Germania

E’ una giornata importante in Europa, per quel che riguarda le rilevazioni sull’inflazione. I prezzi al consumo in Spagna sono aumentati del 2,6% su base annua nel mese di agosto, secondo i dati preliminari dell’Istituto nazionale di Statistica (Ine) pubblicati oggi.

L’inflazione su 12 mesi è risultata superiore al 2,3% di luglio e in linea con il 2,6% previsto dagli analisti intervistati da Reuters.

L’inflazione core, che esclude i prezzi volatili degli alimenti freschi e dell’energia, si è attestata al 6,1% su base annua, in calo rispetto al 6,2% del periodo fino a luglio. L’inflazione spagnola a 12 mesi armonizzata con l’Unione europea è stata del 2,4%, in aumento rispetto al 2,1% di luglio e al di sotto delle aspettative medie del 2,5% degli analisti.

Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso della Germania, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,5% mese su mese ad agosto e del 5,9% anno su anno.

“Il Cpi della Renania settentrionale-Vestfalia è superiore alle aspettative per il Cpi tedesco”, ha detto Christoph Rieger, responsabile della ricerca sui tassi di Commerzbank.