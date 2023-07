Piazza Affari cauta Corre Poste dopo i conti. Allarme Bayer

Secondo il Wall Street Journal la Federal Reserve aspetterà altre evidenze, prima di dichiarare la vittoria sull’inflazione.

Basandosi su quanto affermato da economisti e fonti interne alla banca centrale, quotidiano segnala che il calo del tasso d’inflazione potrebbe essere temporaneo, così come sembrava temporaneo l’aumento alla fine del 2021. Come si è visto, i prezzi non si sono fermati e la banca centrale è stata costretta ad avviare un energico ciclo di rialzi dei tassi.

L’incertezza sull’inflazione si è diffusa anche alla Casa Bianca, dove uno dei suoi principali economisti, Jared Bernstein, ha dichiarato la scorsa settimana alla CNBC che “il nostro lavoro non è finito”. Secondo gli economisti di abrdn , Jerome Powell “continuerà probabilmente a segnalare che l’inflazione resta troppo alta, il mercato del lavoro troppo rigido e che probabilmente sarà necessario un ulteriore inasprimento per riportare la crescita dei prezzi verso il target in modo sostenibile”. La società del risparmio gestito resta comunque dell’idea che il rialzo di luglio sarà l’ultimo del ciclo.

Allarme sui conti di Bayer

Bayer ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l’intero anno 2023, «soprattutto a causa di un ulteriore significativo calo delle vendite di prodotti a base di glifosato. È quanto si legge in una nota. Per l’intero anno 2023, Bayer prevede ora un fatturato compreso tra 48,5 e 49,5 miliardi di euro sulla base dei tassi di cambio medi mensili del 2022 (la previsione precedente era di 51-52 miliardi di euro). L’ebitda prima delle voci straordinarie è ora previsto in un intervallo compreso tra 11,3 e 11,8 miliardi di euro nel 2023 sempre su base corretta per le valute (la previsione precedente era di 12,5-13,0 miliardi di euro). L’azienda ha inoltre corretto le previsioni per l’utile core per azione, portandolo a 6,20-6,40 euro su base valutaria (da 7,20-7,40 euro) e per il free cash flow a circa zero euro (da circa 3,0 miliardi di euro).