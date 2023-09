Piazza Affari aspetta la Fed sostenuta da Mps e Tim

Piazza Affari chiude in positivo in attesa della decisione della Fed sui tassi di domani. L’indice Ftse Mib ha terminato la seduta a quota 28.710 punti, in progresso dello 0,44%.

A trainare il listino milanese sono stati ancora una volta i bancari, soprattutto Mps che è volata a 2,7 euro con una crescita di oltre 6 punti percentuali. A spingere il titolo le indiscrezioni su un possibile rinvio della sua cessione. Ben comprate anche oggi Banco Bpm (+2,17%) e Bper (+1,7%).

In volata anche Tim in crescita del 3% e vicina ai massimi dell’anno in attesa del via libera all’offerta di Kkr su NetCo.

Il petrolio, ormai sempre più vicino alla soglia dei 100 dollari al barile, ha sospinto Eni che, dopo lo stacco cedola di ieri, ha recuperato quasi il 2%.

In forte flessione Diasorin (-5,12%) e Cnh Industrial (-4,66%).