Piazza Affari prudente aspettando l'inflazione. Iveco ancora superstar

Piazza Affari inizia guardinga. Iveco ancora sotto i riflettori. Bene Ariston

Piazza Affari parte guardinga in attesa dei dati sull’inflazione. Attesa in alo al 6,2% dal 6,5%. Iveco prosegue nel momento positivo dopo i dati di bilancio e le stime sopra le previsioni, con un +2% dopo il balzo del 16% di venerdi’. Stabili le banche dopo la promozione di Hsbc. Ariston guadagna più del 2,5% dopo la promozione da parte di Goldman Sachs. Mercato prudente su Tim (-0,4%) in attesa delle prossime mosse del governo. Le ultime indiscrezioni di stampa indicano che il Tesoro potrebbe entrare nel capitale della rete Lo spread si muove in area 177 punti base, con il rendimento del titolo italiano al 4,12% e quello dell’omologo tedesco al 2,35%

IVECO

I risultati del quarto trimestre hanno ampiamente superato le attese nostre e di consensus.. Websim alza il Target Price a 10.7 euro da 8.2 euro

TXT SOLUTIONS

Le acquisizioni di TLogos e PGMD avranno un impatto positivo (circa 4.5 mln di euro ricavi aggiuntivi), con un margine superiore alla media del gruppo (circa 27%). Websim raccomandazione INTERESSANTE, con target price a 19,40 euro.