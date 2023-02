Piazza Affari apre al rallentatore aspettando inflazione Usa e Tim

Piazza Affari e la Borse europee al trotto. Londra invece tocca il nuovo record

Piazza Affari si muove di poche frazioni sopra la parità in linea con le altre Borse europee. Londra tocca il nuovo record. L’indice Ftse 100 ha toccato i 7.986,20 punti, per poi scendere a 7.977,45 punti, Attesa per il dato sull’inflazione statunitense sul quale potrebbe basarsi la Fed per le sue prossime decisioni in materia di politica monetaria. In leggera contrazione i rendimenti sui titoli di Stato: Btp al 4,12% e spread stabile a 180 punti. In movimento contenuto anche il gas, attorno ai 52 euro al Megawattora sempre sui minimi dal dicembre 2021.

LEONARDO

Oggi a Bruxelles i ministri della Difesa della Nato si parlerà di portare la spesa militare dei paesi membri dell’organizzazione almeno al 2%, un cambio di passo rispetto all’obiettivo di medio termine che prevedeva un più generico (verso il 2%).

MFE

Nielsen ha comunicato i dati sulla pubblicità in Italia: in dicembre, i canali della società hanno registrato un calo del 5,8%, meglio delle aspettative. Il trimestre si chiude con un calo del 2,5%.

PIRELLI

I risultati di Michelin sono migliori delle aspettative, soprattutto per quel che riguarda il settore auto.

TIM

Si riunisce nel pomeriggio il Cda per approvare i conti 2022 e l’aggiornamento del piano strategico, comprensivo dei nuovi target. In base al consensus degli analisti il margine operativo dovrebbe registrare una flessione del 10,7% a 4,99 miliardi di euro sull’intero 2022, a fronte di un calo del 16,4% a 3,65 miliardi delle attività italiane. Secondo una fonte vicina alla situazione, il cda dovrebbe rimandare all’assemblea di aprile la scelta del sostituto di De Puyfontaine in consiglio.