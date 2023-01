Piazza Affari ricomincia da Leonardo e Stm

Le Borse dell’Europa dovrebbero iniziare la giornata in lieve calo: future dell’indice EuroStoxx50-0,3%

COMPRARE E VENDERE OGGI

LEONARDO

Goldman Sachs promuove da Neutral a BUY, target invariato a 11,70 eu. STM Barclays avvia la copertura con un giudizio Overweight e un target a 60 eu. SOTTO LA LENTE

GPI

A 14,44€ attacca lo spartiacque grafico a 14,5/15 €. Vince la gara per realizzare la cartella clinica elettronica in Lombardia. La commessa, della durata di quattro anni, ha un valore totale di 32,7 milioni di euro. La quota di Gpi, pari al 38%, vale circa 12,4 milioni di euro.

WIIT

Ha acquisito la totalità di Global Access Internet Services, società tedesca attiva nell’ambito del private cloud e dei managed services, con un fatturato composto quasi interamente da ricavi ricorrenti. Dopo la chiusura a 20,16€ prova ad uscire dal consolidamento in corso da qualche settimana nella banda 17-19 eu, evento propedeutico alla ripresa dell’uptrend di recupero partito dai minimi di settembre scorso. L’analisi tecnica consigla l’acquisto.

I PREFERITI

BANCO BPM [

+4,2% % a 3,8€. Allunga su valori visti nel 2016. L’uscita dal-3,5/4 apre scenari di magggiori rialzi.

ENEL

+1,4% a 5,73€. Ancora nuovi top di periodo. Il superamento della fascia 5,0/5,20 € ha dato nuovo impulso al rialzo.

ERG

28,44€ -0,2%. Dopo 2 mesi di cali, i prezzi riconoscono la forte fascia di supporto in zona 28/26,5€ L’analisi tecnica consiglia l’acquisto.

NEXI

8,3€, Prova ad allontanarsi dai minimi assoluti: il superamento di 8€ ha dato maggiore consistenza al rimbalzo.

REPLY

119,3€ I prezzi accumulano da nove mesi sopra il forte supporto a 105/100 eu. Gli spazi di rialzo verso quota 170 € giustificano ancora acquisti.

TIM

A 0,26€ nuovo top di periodo. Completato un modello rialzista di medio periodo. Pronti a entrare

TINEXTA [

25,38€ Completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi , aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento , di ben più alta portata.

WEBUILD

1,47 € Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 €. Target minimo in area 1,55€. Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 2,1 € dopo che la controllata americana Lane si è aggiudicata il contratto da 218 milioni di $ (oltre 202 mln €) in Florida

TENDENZA

FTSE MIB (25.901).

Allunga ancora su nuovi top di periodo. Superata la fascia 25.500/26mila punti, territorio spianato per tornare sui top del 2021 intorno a 27 mila.

PREVISIONI

Niall Gallagher, Investment Director, Azioni europee di GAM: “Il rapporto prezzo/utili (PE) a termine in Europa è pari a 11 rispetto a una media a lungo termine di 14. Questa brusca svalutazione, unitamente all’aumento significativo dei rendimenti obbligazionari e all’andamento delle valute, indica che buona parte della correzione probabilmente è già avvenuta” I settori preferiti sono banche e finanziari Il settore finanziario “dato che il rialzo dei tassi di interesse determina una migliore redditività”. Da non trascurare l’energia, in previsione di prezzi più elevati nel medio termine, “e cerchiamo in particolare le società nella fase di transizione dai carburanti fossili alle fonti alternative” La tecnologia, rileva l’analista, “continua ad avere effetti rivoluzionari. Infine , l’Asia “che sembra finalmente emergere dai continui lockdown e ciò dovrebbe favorire la crescita delle classi medie. Entro il 2030, l’Asia rappresenterà due terzi della popolazione mondiale appartenente alle classi medie.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ABITARE IN

Si distingue grazie alla sua offerta unica e alla propensione all’innovazione tecnologica in un settore che di solito si attiene alla tradizione. E’ in una buona posizione per beneficare dello sviluppo del mercato immobiliare di Milano, che sta soffrendo di una carenza strutturale di nuovi appartamenti, vista la crescita della popolazione. Giudizio Interessante e Tp a 8,6€

ENI

Equita Sim raccomandazione Molto Interessante e TP a 19 € dopo la scoperta di un grande giacimento di gas al largo dell’Egitto. Secondo gli analisti il valore della scoperta per Eni potrebbe essere pari a qualche centinaio di mln di $.

ORSERO

Akros ha alzato il TP a 22 € da 20 €, confermando a il giudizio d’acquisto . Il 2023 sarà un anno record per l’azienda in termini di cash flow, con un recupero nella redditività nella distribuzione dopo i picchi dei costi energetici del 2022.

MAGIS

CFO SIM ha avviato la copertura con giudizio molto interessante e TP di 16 €. Gli esperti stimano un tasso annuo medio di crescita dell’Ebitda 2021-2024 del 16,5% e delle vendite nel 13,4%. Visto in forte aumento anche utile netto (aumento medio 2021-2024 +30,2%).

PIAGGIO

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 3,1 €. I dati sui veicoli commerciali leggeri in India a dicembre confermano che il mercato è tornato su livelli pienamente normalizzati – Akros conferma la raccomandazione d’acquisto e il TP a 3,5 €

STELLANTIS

Equita Sim conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 19 €. Tesla ha annunciato il taglio dei prezzi in Europa e Usa indicativamente tra il 5% e il 20% a seconda dei modelli. Così facendo negli Usa i modelli più economici potranno usufruire degli incentivi fiscali partiti a gennaio riservati alle auto con prezzi inferiori a 55.000 $. Pur ritenendo che si tratti di una mossa difensiva causata dalla crescente competizione dei produttori auto tradizionali che hanno offerte a prezzi inferiori a quelli di Tesla, sono inevitabili ripercussioni sul mercato delle auto elettriche, inducendo i concorrenti a manovre commerciali simili. Crediamo che gli effetti di tale mossa siano solo in parte assorbibili dall’aumento dei volumi e dai conseguenti benefici delle economie di scala

BOCCIATI

Niente da segnalare.

NEUTRALI

BPER

Deutsche Bank ha riavviato la copertura con rating neutrale e TP di 2,6 €. Gli esperti segnalano che in meno di due anni, BPER è emersa come la banca con l’appetito più’ forte per la crescita in Italia’, acquistando 532 filiali da Intesa Sanpaolo e, più recentemente, comprando Banca Carige.

MPS

Mediobanca Securities ha riavviato la copertura con rating Neutrale e TP di 2,25 €. Gli esperti segnalano che dopo la massiccia vendita di npl, l’aumento di capitale l’obiettivo del nuovo management è di ripartire con una banca ripulita.

IVECO

Morgan Stanley ha avviato la copertura con rating neutrale e TP a 7 €. Per gli analisti Iveco affronta una serie di sfide cicliche e operative che impattano sulla realizzazione del piano industriale. Da inizio anno il titolo ha guadagnato il 26%. E’ il miglior risultato tra le 40 blue chip del FTSEMIB, a sua volta fermo a un comunque ottimo +9,20%. La quotazione è salita su livelli che non si vedevano da marzo 2022. Il consenso raccolto da Bloomberg evidenzia 7 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Target price medio a 8,53 euro. . Per Websim-Intermonte il titolo è Interessante, con target price a 8,0 euro.

PILLOLE DALL’ESTERO

AIRBUS

Berenberg ha tagliato la raccomandazione a Poco Intessante. L’inflazione e le sfide della catena di approvvigionamento, secondo gli analisti, avranno un impatto sulla società nel 2023. La revisione del rating arriva dopo che Airbus ha annunciato di aver consegnato 661 jet l’anno scorso, al di sotto di un obiettivo di 720. L’amministratore delegato Guillaume Faury ha segnalato che la catena di approvvigionamento è ancora “fragile”.

BAYER

Sposterà le attività commerciali della sua divisione farmaceutica “lontano dall’Europa” poiché’ il continente è diventato “ostile all’innovazione”, secondo quanto affermato da Stefan Oelrich, capo della divisione farmaceutica di Bayer, in un’intervista al Financial Times.

MARKS & SPENCER

La catena di vendita al dettaglio britannica investirà circa 500 milioni di sterline e aprirà nuovi negozi nell’ambito di un programma che prevede il rinnovamento dei siti. Tutto ciò consentirà la creazione di 3.400 nuovi posti di lavoro in tutta la Gran Bretagna.

TOYOTA

Prevede una produzione di 10,6 milioni di veicoli nel 2023. La stima rischia ovviamente una revisione al ribasso per la carenza di componentistica. Se ci fossero problemi nella supply chain, in particolare nella fornitura di semiconduttori, il risultato potrebbe essere inferiore di circa il 10% rispetto al target.

OBBLIGAZIONI

Mercato in assestamento. Btp intorno al 4%. Oggi interviene Mario Centeno, membro del comitato esecutivo della BCE favorevole a rallentare la corsa della stretta monetaria. Bund 2,15% da 2,18%. Focus sulle letture finali dei prezzi al consumo tedeschi e italiani. Dovrebbero essere confermati i dati preliminari a livello armonizzato: 9,6% su anno in Germania e 12,3% in Italia, in rallentamento rispetto a novembre. Rendimenti dei Btp oltre il 4% consigliano l’acquisto.

ENERGIA

PETROLIO

Tratta a 79,3 dollari il barile, in calo dello 0,5%. Le indicazioni arrivate dalla Cina hanno raffreddato gli entusiasmi, mentre dal consueto sondaggio fornito dai capoeconomisti delle principali istituzioni finanziarie, in vista del Forum di Davos, è emerso che due su tre vedono come probabile lo scenario di una recessione globale nel 2023. Il numero dei pessimisti è cresciuto rispetto allo scorso settembre.

GAS

Scende a 55 euro, sotto i 60 euro al MWh per la prima volta da tredici mesi. Meno 27% da inizio 2023. Un fattore che dovrebbe contribuire a sgonfiare l’inflazione. L’Europa si sta riempiendo di GNL (gas naturale liquefatto), gli stoccaggi si sono mantenuti sopra l’80% rispetto al 50% di un anno fa e ben al di sopra della media quinquennale del 70%, poiché un inverno insolitamente mite ha contribuito a ridurre la domanda di riscaldamento.

VALUTE

Euro poco mosso questa mattina. Scambia a 1,0820 dollari con un calo dello 0,02%. In un’intervista al Financial Times di oggi, il capo economista della Bce Philip Lane, una delle “colombe” considerato molto vicino alla Lagarde, ha detto i tassi devono salire ad un livello tale da limitare la crescita. Il picco dipenderà da come l’economia risponderà al ciclo di inasprimento più rapido mai registrato.

ORO

A 1.910 dollari, -0,3%. Da inizio anno +5%. Se le recenti dinamiche che hanno guidato il rallentamento dell’inflazione e del dollaro si intensificheranno, probabili ulteriori guizzi.

Frase del Giorno

“Tutto ciò che fai per migliorare i tuoi talenti e renderti più prezioso verrà ripagato dieci volte tanto”. (Buffett).