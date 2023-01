Piazza Affari con pochi affari, salgono Banco Bpm, Saipem e Tim. Il gas sotto 60 euro come un anno fa

Piazza Affari con pochi scambi per la chiusura di Wall Street. Il Gas sotto 60 euro

Piazza affari prosegue con pochi scambi per via rdella chiusura di Wall Street. Milano guadagna mezzo punto, Francoforte lo 0,4% così come Parigi. In evidenza Saipem +3,2%%, e Banco Bpm +4,53%. Sotto i riflettori Tim (+3,2%), nel giorno delle dimissioni dal cda di Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi (primo azionista del gruppo di tlc). BTP intorno al 4,05% di rendimento da 3,99% di venerdì. L’oro sempre più vicino a quota 2000 dollari. Domani interviene Mario Centeno, membro del comitato esecutivo della BCE favorevole a rallentare la corsa della stretta monetaria. Bund tedesco 2,21% da 2,18%. Gas -12% a 57 euro, sotto i 60 euro al MWh per la prima volta da dicembre 2021.

A PASSEGGIO SUL LISTINO

BANCO BPM

Redburn alza la raccomandazione da Neutral a Buy.

BRUNELLO CUCINELLI

Il presidente Brunello Cucinelli ribadisce che il 2023 sarà un altro anno di crescita.

ENI

Ha annunciato ieri una nuova scoperta di gas naturale, insieme all’americana Chevron, nell’off-shore egiziano.

E VISO

MidCap ha avviato la copertura sul titolo con giudizio (Molto Interessante). Il target price è pari a 3,6 euro e, rispetto al prezzo corrente, esprime un potenziale rialzo del 43%. Di recente, Eviso ha comunicato il rinnovo di altri contratti di fornitura di energia ai clienti resellers per circa 250 GWh. I contratti del mercato reseller per l’anno solare 2023 arrivano a circa 700 GWh, per un fatturato stimato pari a circa 200 milioni di euro (rispetto ai 440 GWh per circa 125 milioni di euro comunicati lo scorso novembre).

JUVENTUS

Il 5-1 subito venerdì sera a Napoli nella sfida al vertice della Serie A interrompe la striscia di vittorie consecutive, che durava da otto giornate, e ridimensiona le ambizioni di vertice dei bianconeri.

TIM

L’amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine ha annunciato a Telecom Italia le dimissioni dal Cda con effetto immediato, confermando al contempo il “forte interesse” per il gruppo Tlc italiano in una prospettiva di lungo termine.

UNICREDIT

Morgan Stanley alza il target price a 17 euro. Il giudizio resta interessante

WEBUILD

E’ tra i gruppi che stanno valutando la possibilità di offrire sostegno al costruttore friulano Cimolai, attualmente in tensione finanziaria, che il 20 febbraio presenterà richiesta di ammissione al concordato in continuità. Cimolai avrebbe bisogno di un rafforzamento patrimoniale complessivo tra 100 e 150 milioni di euro. Nel frattempo la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto da 218 milioni di dollari per accrescere la capacità e migliorare la mobilità e la sicurezza dell’intersezione tra la Interstate 4 e Sand Lake Road nella contea di Orange, in Florida. Commissionato dal Florida Department of Transportation, il progetto prevede l’ampliamento e l’ammodernamento di oltre 6 km di strada, inclusa la sostituzione di due ponti, la realizzazione di un nuovo ponte per le corsie preferenziali veloci e di tre nuove rampe di accesso, e la realizzazione dei sistemi di pedaggio e di tutta la segnaletica stradale.