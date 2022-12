Il bilancio del 2022 nero per le Borse: Piazza Affari ha bruciato 130 miliardi di capitalizzazione

Il bilancio del 2022 di Piazza Affari

L’anno nero delle Borse ha bruciato a Milano poco più di 130 miliardi di euro di capitalizzazione. Il bilancio di 12 mesi disastrosi per Piazza Affari lo traccia Borsa italiana, che come ogni fine dell’anno elabora i dati conclusivi dei 12 mesi conclusi. E il 2022, dopo un 2021 chiuso in crescendo, è stato un anno molto complicato per gli investitori.

Secondo i dati di Borsa italiana, Piazza Affari chiude l’anno con una capitalizzazione complessiva delle società quotate in netto ribasso rispetto a quella della fine dell’anno scorso. Solo 626 miliardi di euro il valore complessivo, pari al 33,9% del Pil italiano. Alla fine del 2021 la capitalizzazione complessiva delle società quotate a Piazza Affari era pari a 757 miliardi, il 43,1% del Pil.

Milano e l’Europa meglio di Wall Street

Ma Milano non è la pecora nera d’Europa, anzi. I dati infatti sono in linea in tutto il Vecchio continente. Nel 2022 sia il Ftse Mib sia lo Stoxx 600 delle principali società del Vecchio continente hanno perso il 12%. Un risultato migliore di Wall street, scivolata del 19% nello S&P 500 e crollata del 33% nell’indice tecnologico Nasdaq.

A pesare su Milano, inoltre, ci sono i delisting di tante big che si sono susseguiti in questi dodici mesi. A fine dicembre si possono sì contare sui mercati di Borsa Italiana 414 società quotate contro le 407 dell’anno scorso, risultato di 29 nuovi ingressi (Ipo) e 22 delisting. Ma l’uscita di Exor & co pesa nei nomi di prestigio usciti da Milano.

I numeri di Piazza Affari

Del totale delle società quotate in Piazza Affari, 223 sono sul mercato Euronext Milan (di cui 75 sul segmento Star), uno strumento Fia sul mercato Miv e 190 su Euronext Growth Milan (il mercato di crescita dedicato alle piccole e medie imprese). Delle 29 Ipo del 2022, tre sono state su Euronext Milan (Civitanavi Systems, Generalfinance e Industrie De Nora) e 26 su Euronext Growth Milan. Inoltre va considerata l’ammissione di Iveco Group, a seguito della scissione da Cnh Industrial.

Nel 2022 il totale della raccolta delle Ipo è stato di 1.450 milioni, oltre a nove operazioni di aumento di capitale in opzione con un controvalore di 4.755 milioni. Nell’anno le Opa sono state 19, per un controvalore di circa 2.940 milioni.

Gli scambi di azioni, sostanzialmente stabili, hanno raggiunto una media giornaliera di 2,2 miliardi di euro e una media di oltre 303 mila contratti. Complessivamente sono stati scambiati oltre 76 milioni di contratti e un controvalore di 562 miliardi.