Cautela a Piazza Affari. Banca Usa in crisi. Brilla Tim

Piazza Affari apre in calo sulla scia dei mercati americani. L’indice Ftse Mib perde lo 0,3% a 30.67 punti. Sul listino italiano pesa la decisione della Fed di rinviare ancora il taglio dei tassi a causa di un’inflazione ancora troppo elevata, ma anche la frenata dei titoli delle banche regionali statunitensi sotto pressione, trascinati dal crollo del 37,6% di New York Community Bancorp.

La banca, che lo scorso anno ha acquistato alcune attività di Signature Bank, ha detto di voler tagliare il dividendo del 70% e di voler aumentare il capitale per rafforzare il proprio bilancio dopo aver registrato, a sorpresa, una perdita rettificata di 185 milioni di dollari, rinnovando i timori sullo stato di salute di istituti di credito simili.

Tra i titoli positivi spicca il +1,6% di Tim, dopo la presentazione ieri sera dell’offerta del governo su Sparkle. In ripresa anche Saipem (+0,9%) e Stellantis (+0,8%). Male i finanziari con Mps in flessione dell’1,5%, Nexi dell’1,45% e Unicredit dell’0,7%, in attesa del cda di domenica sui conti 2023. Sotto pressione le utilities con Enel in calo dell’1,5% dopo il declassamento da parte di Jefferies seguita da A2a (-1,1) ed Hera (-0,92%).