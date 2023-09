Piazza Affari cauta in attesa dell'inflazione Usa. In Gb giù il Pil

Apertura in ribasso per Piazza Affari, L’indice Ftse Mib apre in calo dello 0,36% a 28.482 punti. Ancora ben comprati i titoli bancari con Bper in salita dell’1,1%, deboli invece i titoli industriali su tutti Cnh Industrial (-1,57). I listini restano in attesa del dato sull’inflazione americana che uscirà alle 14 e 30. Il Pil del Regno Unito è calato in luglio dello 0,5%, in peggioramento dal +0,5% di giugno. Il consensus era +0,2%.

Prezzi Usa

Il consensus si aspetta un incremento a +3,6% della generale e un rallentamento a +4,3% di quella base. Questi dati sarebbero conformi a quel che si aspetta il mercato, oggi posizionato sulla conferma dei tassi sul valore attuale. Un numero più alto potrebbe dare argomenti a chi, dentro il board, chiede un ultimo incremento del costo del denaro. Fabio Castaldi, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management ritiene che sul mercato delle obbligazioni, visto questo scenario, ci siano buone opportunità d’investimento. “Negli Stati Uniti il rientro dell’inflazione procede in maniera lineare, con il dato di agosto sull’occupazione che conferma il ribilanciamento del mercato del lavoro ad uno stadio oramai avanzato e gli ultimi dati che non sorprendono più al rialzo in maniera significativa. Queste dinamiche, combinate con l’impatto dell’aggressivo ciclo dei rialzi della Fed, prospettano uno scenario di rallentamento nei mesi a venire e una buona probabilità che, salvo sorprese inattese sul fronte inflazione, la Federal Reserve abbia ultimato il proprio ciclo di rialzo dei tassi. In questo contesto è lecito aspettarsi un recupero dei titoli obbligazionari americani in termini assoluti relativi, in particolare sulla parte lunga della curva dei rendimenti, recentemente penalizzata dalla combinazione dei fattori sopra indicati.