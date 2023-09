Piazza Affari chiude in calo, ancora acquisti su Tim

Piazza Affari in calo

Chiusura in calo per Piazza Affari, che termina l’ultima seduta della settimana con una flessione dello 0,63% per l’indice Ftse Mib. Milano è in linea con le altre piazze continentali. Il Dax di Francoforte cede infatti lo 0,62%, mentre il Cac40 di Parigi termina la giornata con una flessione dello 0,4%. Positiva Londra, mentre a metà giornata Wall Street è poco mossa con Dow Jones in territorio positivo mentre al Nasdaq prevalgono di misura le vendite.

Tim, proseguono gli acquisti

Tra i titoli, continua il trend rialzista di Tim. Il gruppo delle tlc chiude a un passo dalla soglia psicologica dei 30 centesimi per azione, a 0,2944. Il progresso è del 2,76%, che mette il titolo in testa all’indice principale di Piazza Affari. Dallo scorso 7 agosto il rialzo è del 17,7%. Bene anche il comparto dei petroliferi, con gli acquisti su Eni (+1,78%), Tenaris e Saipem. Dal lato opposto spiccano le vendite sul comparto automotive. Ferrari cede il 3%, mentre subito dietro Stellantis è in calo del 2,19%.

In rialzo lo spread, a 179 punti base.