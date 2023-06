Piazza Affari ha cambiato umore Troppe incognite

Piazza Affari e le Borse europee cambiano umore. L’indice Ftse Mib è sceso dello 0,6% a 27.592 punti, allineandosi a Francoforte (-0,55%). Un meglio Parigi e Londta (-0,25%) . La tosione è frutto di diversi elementi. La Cina fatica a ripartire e la banca centrale di Pechino taglia dello 0,1% i tassi dopo 10 mesi. In Europa i prezzi alla produzione in Germania diventano negativi ma la Bce studia rialzi del costo del denaro anche a settembre. Il dato sulle case americane, grosso aumento delle nuove costruzioni, spinge il mercato a ipotizzare ancora una stretta da parte della Fed che non vede raffreddare la domanda. Risultato: Borse deboli. Ma forse è solo una scusa, dopo un rally soprattutto a Wall Street che ha spinto il Nasdaq 100 ben oltre i 15 mila punti.

A bordo degli yacht Ferretti

Ferretti attualmente quotata a Hong Kong, annuncia che Borsa Italiana l’ha ammessa a Piazza Affari. L’offerta scatta domani e terminerà il 22 giugno. In attesa di vedere chi salirà sugli yacht, fari puntati su Tim che piano piano sale (restando pur sempre ai minimi storici) scommettendo su una novità positiva sulla cessione della rete a Kkr. Il viaggio della premier Meloni all’Eliseo potrebbe magari ammorbidire Vivendi, primo azionista di Telecom e secondo socio forte di Mediaset. Unicredit sfiora i 20 euro, soglia critica: tornerà indietro come il listino principale? Va giù Stellantis nonostante l’accordo storico con Foxconn su chip, pesa la debolezza cinese.

Oro ai minimi da tre mesi

L’oro scende a 1.930 dollari l’oncia per i rinnovati timori di una Federal Reserve aggressiva. Gli operatori sono attualmente prezzati affinché Jerome Powell aumenti nuovamente i tassi di 25 punti base a luglio e termini il suo ciclo di inasprimento. Anche il petrolio, sui timori di un’ulteriore stretta che porterebbe a un indebolimento della domanda, registra un calo di oltre due punti percentuali col Wti texano che rivede i 70 dollari al barile.

Spread in rialzo

Lo spread chiude in leggero rialzo. Alle ultime battute il differenziale tra il BTp decennale e il pari scadenza tedesco e’ indicato a 162 punti base, due in più rispetto alla chiusura di ieri. Scende nettamente, invece, il rendimento del BTp che ha segnato un’ultima posizione al 4,02% dal 4,12% del closing precedente. In un clima di calo generalizzato per i rendimenti dei titoli dell’Eurozona, cala anche il Bund tedesco il cui rendimento passa dal 2,51% al 2,40 per cento.