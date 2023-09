Piazza Affari chiude in calo. Si salvano Tim ed Eni

Chiusura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib scivola a 28.584 punti, con una flessione dello 0,43%. A sostenere il listino milanese sono state Tim (+1,75%) in attesa dell’incontro tra governo e Vivendi per la cessione di NetCo, ed Eni (+1,49%) trainata dalla crescita del prezzo del petrolio. Deboli, invece, le banche con Mps in calo di quasi 3 punti percentuali, e Unicredit che, dopo la corsa dei giorni scorsi, scivola dell’1,33%. Male anche Amplifon (-4%) e Pirelli (-2%).

Gli investitori continuano a valutare l’impatto delle decisioni Fed, ovvero, livelli elevati di tassi per un periodo di tempo prolungato.

Dopo che le banche centrali di Svizzera e Regno Unito che hanno lasciato invariati i tassi di riferimento, mentre quella della Norvegia li e Svezia li hanno alzati di un quarto di punto. Oggi, in conclusione di ottava, è toccato alla Bank of Japan che ha confermato la sua posizione ultra accomodante, segnalando di non avere fretta di ritirare gli stimoli all’economia.

L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sul mancato accordo tra repubblicani e democratici per finanziare il governo ed evitare lo shutdown, ovvero la chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il 1° ottobre.