Piazza Affari chiude in calo, tonfo di Saipem

Piazza Affari chiude in calo

Chiusura in leggera flessione per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che termina la seduta in calo dello 0,29% a 28.831 punti. Il listino milanese cambia rotta nel finale, dopo la prevalenza di acquisti vista per gran parte della seduta, in un quadro europeo contrastato. Al buon progresso del Dax di Francoforte (+0,55%) fa da contraltare infatti il rosso di Parigi (-0,40%). E malgrado l’ottimo andamento di Wall Street, che cerca la quinta seduta consecutiva di rialzi sulla scia di dati macro migliori delle attese.

Tonfo di Saipem

Nel paniere principale va a picco Saipem (-5,27%) che ha annunciato il collocamento di un bond equity-linked da 500 milioni di euro. Corregge con decisione Monte dei Paschi (-2,55%) salito nei giorni scorsi sul ritorno delle ipotesi di aggregazione per l’istituto controllato dal Tesoro.

Tra i titoli migliori da segnalare il balzo di Iveco e Cnh Industrial, le migliori del listino principale in progresso rispettivamente del 3,66% e del 2,2%.

Poco mosso lo spread, a 164 punti base.