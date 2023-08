Piazza Affari chiude sulla parità. Vola Mps e Leonardo torna ai massimi dal 2017

Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,14%, archiviando la seduta a 28.547,61 punti. Protagonista della seduta il titolo Mps che chiude in progresso del 9,4% dopo i buoni dati della semestrale. Anche Leonardo sale del 3% dopo la promozione a investment grade da parte di S&P e vola ai massimi dal 2017. Oggi ben comprate le banche, con Banco Bpm (+2,4%) e Unicredit (+1,3%). Il peggior titolo della seduta, invece, è Interpump (-3,2%), seguita da Iveco Group (-3%), Hera (-2,3%) ed Erg (-2%). Lo spread Btp-Bund cresce a 166 punti.

Sull’EGM spiccano il rialzo di Renergetica, dopo l’annuncio che Compagnia Valdostana delle Acque ha sottoscritto un contratto per l’acquisto di una partecipazione del 60% del capitale e promuoverà un’OPA sulle azioni residue in circolazione non finalizzata al delisting, e i ribassi di Visibilia e SIF, dopo la notizia della prematura scomparsa del presidente, AD, nonché azionista di maggioranza, Luca Ruffino.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 81,68 dollari per barile.