Piazza Affari chiude positiva dopo la decisione del Canada di non alzare i tassi

Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,54%

La Borsa di Milano chiude in rialzo. L’ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,54% a 27.911 punti. Miglior titolo Inwit, salito del 4,07%. Fra i titoli che avevamo segnalato questa mattina: Tim +0,96% e First Capital +0,5%. Il risveglio è arrivato nel pomeriggio dopo le dichiarazioni di Powell che, alla Camera è apparso più conciliante. Il presidente della Banca centrale americana ha assicurato che non ci saranno altri interventi da falco, senza dati che la sostengano. Dal canto suo il governatore Visco, ha invitato la banca centrale europea deve essere prudente, perché la ripresa economica è ancora fragile.

La sorpresa che arriva dal Canada

La banca centrale del Canada, per ovvie ragioni geografiche attenta a seguire, o anticipare, le mosse della Federal Reserve, ha deciso nella riunione di oggi di mantenere fermi i tassi, per la prima volta da un anno. Nel comunicato si parla di una forte decelerazione dell’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Il tasso è al 4,5% .

OBBLIGAZIONI

Lo Spread chiude in calo a 177 punti, rispetto ai 183 punti di ieri, . In netta flessione anche il rendimento del decennale italiano che scende al 4,41% (-10 punti base). In calo anche i tassi dei Paesi ‘periferici’ con quello della Spagna al 3,66% (-6 punti) e quello della Grecia al 4,41% (-4 punti). Il Bund si attesta al 2,64% (-4 punti).

PETROLIO

il Wti cede l’1,14% a 76,693 dollari ed il Brent perde lo 0,95% a 82,50 dollari al barile. Sui prezzi del greggio pesano le parole del presidente della Fed Jerome Powell e il dato sulle scorte Usa, che a sorpresa sono scese di quasi 1,7 milioni. Per Barclays i prezzi dovrebbero raggiungere una media di 92 dollari al barile quest’anno. Taglia di 6 dollari al barile una precedente previsione per una “fornitura di Petrolio russa più resiliente di quanto si pensasse in precedenza”. La banca britannica ha anche tagliato le previsioni medie del greggio Wti per il 2023 di 7 dollari al barile, a 87 dollari. Barclays vede i prezzi per il prossimo anno in media leggermente più alti, a 97 dollari al barile per il Brent e a 92 per il Wti.

GAS

Prezzo in calo dell’1%.



VALUTE

L’euro dollaro tratta a 1,055.

ORO

Tratta a 1.812 dollari l’oncia.