Piazza Affari chiude la giornata in rosso: -0,56%. Continua a volare Mps

Piazza Affari chiude in calo di mezzo punto

A Piazza Affari e nelle altre piazze europee è stata una giornata senza brio per via della chiusura di Wall Street. La Borsa di Milano perde circa mezzo punto (-0,56%) mentre le altre sono sostanzialmente immobili. Uno spunto degno di nota viene da Mps, che mette a segno quasi un +8% sul giudizio positivo degli analisti dopo che la scorsa settimana Moody’s aveva rialzato il rating di due livelli.

Giù invece gli altri titoli bancari, con Unicredit -2,85%, Bpm -2,47%. Perde terreno Tim con un -2,71% dopo che nel fine settimana non vi sono stati gli sviluppi attesi sull’offerta di Cdp e Macquarie sulla rete. Le indiscrezioni indicano che il governo avrebbe chiesto alla Cassa di riformulare la proposta.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

MONCLER:

Mediobanca alza il target da 65 a 68 euro, rafforza l’Outperform. Oggi ha chiuso a 57,70, in sostanziale parità (+0,07%).

UNICREDIT

Entrerà a far parte della ristretta elite dell’indice EUROSTOXX 50 dal 27 febbraio. Molti investitori istituzionali si adeguano alla composizione di uno degli indici più rappresentativi della zona euro ed è probabile che la domanda favorirà ancora la banca italiana, protagonista di un balzo del +47% da inizio 2023. KBW aumenta il target passando da 20,33 a 25,9 euro rispetto alla quotazione di 19,56 euro. Il nuovo target esprime un potenziale rialzo del 34,6%. Raccomandazione Interessante invariata.

Oggi ha chiuso a 19,00 euro, in ribasso del 2,85%.

UNIPOL

Intesa taglia da Add a Hold target 2,40 eu. Oggi ha chiuso a 4,98 euro (-0,4%).

OBBLIGAZIONI

Spread poco mosso a 187 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,28% sul mercato secondario.

PETROLIO

Rimbalza dopo quattro sedute consecutive di ribasso. Brent a 84 dollari, La pandemia e la guerra in Ucraina hanno evidenziato debolezze nei mercati delle materie prime, dove una concentrazione “significativa” di imprese, banche, borse e case d’investimento minaccia di riversare le perdite sull’intera economia. E’ quanto si legge in uno rapporto del Financial Stability Board (FSB) del G20.

GAS

Sceso sotto i 50 Eur/MWh.

ORO

Invariato a 1.853 dollari.