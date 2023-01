Comprare e vendere oggi. Saipem e Credem sotto i riflettori. Fineco retrocessa

Piazza Affari è vista partire in rialzo dello 0,5%

COMPRARE E VENDERE OGGI

CREDEM

Deutsche Bank la promuove. Molto Interessante

FINECOBANK

Deutsche Bank la retrocede a Hold

SAIPEM

Nuove commesse offshore per 900 mln di dollari. Occasione d’acquisto

SOTTO LA LENTE

CYBEROO

Fra “Le imprese eccellenti 2022” per Intesa Sanpaolo La società è stata premiata per i suoi progetti di crescita, in linea con gli indicatori evidenziati dall’edizione di quest’anno

INTERCOS

Cosmetica: previsioni record Le esportazioni nel 2022 sono state pari a 5,6 miliardi di euro

O SAI

Parte New-Re, il progetto che punta a recuperare le terre rare, fra cui il Neodimio. Si tratta di elementi fondamentali per l’economia di oggi, in quanto vengono impiegati in diversi prodotti, come i pannelli fotovoltaici, le batterie e i motori elettrici. Osai (automazione dei processi industriali), farà parte del consorzio capitanato da Erion e composto da Itelyum, e realizzerà un prototipo industriale applicando una soluzione studiata e sviluppata durante il progetto.

SCIUKER FRAMES

Potenzia la rete commerciale grazie a SCK Force

In due anni saranno investiti oltre 20 milioni di Euro per trasformare i migliori 400 rivenditori italiani in SCK Finestre Store

I PREFERITI

ORSERO

Il trend rialzista di fondo ha ripreso terreno, dopo qualche mese di ritracciamento dai top assoluti segnati lo scorso settembre a 17,34 eu. Le resistenze a 15,34€sono lo spartiacque da superare per ripuntare ai massimi a 17,34€

RELATECH

A 2,1€ Consolida ormai da diversi trimestri nel range 1,8/1,9-2,4/2,6 eu: a questi prezzi si può comprare

TINEXTA

25€ Completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi , aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento , di ben più alta portata. Akros ha alzato il TP a 26 euro da 20 euro, confermando a Neutral il rating, di riflesso ad un aggiornamento delle stime per includere il recente acquisto del 65% of Ascertia.

WIIT

20,6€. Prova ad uscire dal consolidamento in corso da qualche settimana nella banda 17-19€. – Intesa Sanpaolo ha alzato da 29,4 a 30 € il TP, confermando la raccomandazione BUY dopo che il gruppo ha acquisito Global Access, in Germania azienda tedesca

TENDENZA

FTSE MIB (26.596).

Il rally di inizio anno sta patendo la pressione delle resistenze intorno a 26mila punti. E’ l’ultimo ostacolo che separa l’indice dal rivedere i top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Secondo Pharus il mercato azionario, con la correzione del 2022, ha già iniziato a scontare un taglio degli utili superiore al 10% sia negli Stati Uniti che in Europa. “Una stagione di buoni risultati , come per ora confermato dalle banche, accompagnata da una FED un po’ meno aggressiva, aiutata da un’inflazione che sta rientrando, sono i catalizzatori di ripresa dell’azionario. A sostenerla la diffusa negatività che continua ad aleggiare fra gli investitori”, hanno concluso gli esperti.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ALFONSINO –

Banca Finnat conferma il rating BUY e assegna un TP a 1,26 €, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 102%. Gli analisti stimano un valore della produzione a 5 mln per il 2022 (da 7,3 mln originariamente preventivati) e dovrebbe raggiungere i 18,6 mln nel 2025 (a fronte di 30,7 mln in precedenza ipotizzati) . L’Ebitda è stimato negativo per 1,96 mln a consuntivo 2022 (da una perdita lorda precedentemente stimata limitata a 306mila €) per poi invertire segno nel 2023 fino a sfiorare quota 4 mln a fine piano rispetto a 6,8 mln delle precedenti stime mentre il risultato netto dovrebbe restare negativo, a consuntivo 2022, per 1,8 mln per giungere, a fine periodo previsionale, a un utile di 2,1 mln rispetto a 3,8 mln precedentemente stimati.

AZIMUT

Kepler Cheuvreux ha alzato da 27 a 28 euro il TP, confermando la raccomandazione Molto Interessante Le indicazioni sul risultato netto fornite ieri dal gruppo sono in linea con le attese del mercato sul 2022, ma superiori sul 2023 (almeno 450 mln € contro il consenso fermo a 400 mln), spiegano gli analisti. Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 26 €. I target 2023 sono ben al di sopra delle nostre attuali stime, spiegano gli analisti, che parlano di notizie molto positive. Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 24,8 a 25,2 €, confermando la raccomandazione ADD. Ribadiamo la nostra visione positiva dopo l’annuncio dei target 2023, a cui le nostre stime su raccolta netta e utile netto sono sostanzialmente allineate. Continuiamo a credere che la partnership con Unicredit annunciata a dicembre 2022 rappresenti un passo importante per la diversificazione della base distributiva. – Equita Sim conferma la raccomandazione Attendere e il TP a 21,5 €.. Il titolo, ricorda Equita Sim, ha avuto recentemente un”ottima performance (dall’annuncio della partnership commerciale con Unicredit a metà dicembre +18% rispetto al +10% del Ftse Mib)”.

BELLINI NAUTICA –

CFO Sim ha avviato la copertura con raccomandazione Molto Interessante e un TP di 3,50 €, pari a un potenziale upside di circa il 45%. Bellini Nautica è una realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di ‘ Vintage Riva’ e nell’ offerta di un’ampia gamma di servizi correlati. Secondo la Sim, grazie a un business model ‘asset-light’ e all’ammontare significativamente basso di Capex necessari alla propria attività, l’azienda mostra tassi di ritorno sul capitale elevati uniti a una solida capacità di generare cassa.

ENI

Credit Suisse ha avviato la copertura con rating Outperform e TP a 20 €. Per gli esperti il cash flow operativo dovrebbe battere le attese e portare a maggiori dividendi e buyback. Nel dettaglio, gli analisti stimano una distribuzione agli azionisti da 7,5 mld $ nel periodo 2023-2024, il 15% al di sopra delle attese del consenso. Inoltre, per CS Eni è ben posizionata nel contesto della transizione energetica e i risultati 2022 e il Capital Markets Day del 23 febbraio dovrebbero essere un “catalizzatore” per il titolo con l’aggiornamento dei target e della strategia di ritorno agli azionisti.

HIGH QUALITY FOOD

Banca Finnat mantiene la raccomandazione di acquisto e assegna un TP di 2,98 €, valutazione che implica un rialzo potenziale di circa il 184%. Sul periodo 2022-2025, riportano gli analisti, “abbiamo rivisto le nostre stime prevedendo ora una crescita media annua del valore della produzione pari al 26,44%. Il margine lordo dovrebbe poter raggiungere 6 milioni a fine periodo previsionale da un margine negativo di 204 mila euro del consuntivo 2021 ed il risultato netto attestarsi a 4 milioni a fine 2025 dalla perdita per 1,04 milioni registrata al 31.12.2021”.

PIAGGIO

Berenberg conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 3,5 €. Gli analisti si aspettano che il gruppo abbia chiuso il 2022 con ricavi a 2,015 mld €, in crescita del 20,7% , e un margine di 283 mln (241 mln nel 2021). La valutazione a cui scambia il titolo per gli esperti offre un “interessante punto di ingresso” sull’azione, che ai prezzi attuali per Berenberg non sconta a pieno il valore di Piaggio.

SERI

Intesa Sanpaolo ha aggiornato il TP a 11,6 € da 10,9 € per considerare la conversione dei warrant 2017-2022. Secondo gli esperti, il titolo è ancora sottovalutato e non incorpora l’impatto dei nuovi impianti pianificati. La mission di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Giudizio Molto interessante invariato.

SHEDIR PHARMA –

KT&Partners riavvia la copertura su Shedir Pharma con rating Interessante e Tp a 7,62 €, valutazione che incorpora un rialzo potenziale del 96,4%. Lo studio segue la diffusione dei conti del primo semestre 2022. Numeri da cui sono emersi ricavi a 23,8 milioni, in progresso del 25% rispetto al 30 giugno 2021, e un utile netto di 1 milione (+45%).

SNAM

. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione d’acquisto e il prezzo obiettivo a 5,3 €. Gli analisti apprezzano le indicazioni del piano strategico 2022-2026 del gruppo, che “forniscono un miglioramento dei target finanziari, leggermente più alti delle nostre attese”. Per Equita Sim le indicazioni arrivate dal Piano Industriale sono più alte a livello di Investimenti e leggermente superiori in termini di crescita del dividendo: , a fine periodo +2,5% nel 2026. L’utile 2022 invece è visto a 1,13 mld (in linea con le stime) mentre la crescita degli utili 2022-2026 è attesa al 3% (stima Equita +2%) per l’impatto del costo del debito, previsto al 2% medio nel periodo. “Il debito salirà a 18 mld nel 2026 in linea con le nostre stime”, conclude Rating Attendere e TP di 5,5 € confermati

BOCCIATI

CIVITANAVI

Berenberg ha ridotto da 6,3 a 5,8 euro il TP confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti evidenziano come il management abbia ridotto la stima 2023 per via di ritardi in un contratto con un cliente Usa dovuti alla carenza di componentistica. Civitanavi è attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale

3) NEUTRALI

BREMBO

Mediobanca Securities conferma rating Neutral e TP di 12,8 € dopo la notizia che l’azienda espande il proprio quartier generale al Kilometro Rosso di Stezzano, in provincia di Bergamo, acquisendo gli spazi di Italcementi. Akros conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 12 €

CNH I

Equita Sim conferma la raccomandazione Attendere e il TP a 16,5 €. Il gruppo ha acquisito una partecipazione di minoranza nella società Usa EarthOptics, proprietaria di una tecnologia che misura con precisione lo stato di salute e la struttura del terreno (attraverso sensori a terra, satelliti, campionamento fisico del suolo, modelli con autoapprendimento e tecnica agronomica) per ottimizzare la gestione e aumentare il valore dei terreni. I dettagli dell’operazione non sono stati comunicati, ma si tratta di un investimento di modesta entità e con potenziali effetti nel medio-lungo termine, commentano gli analisti.

TECHNOPROBE –

Equita mantiene il Tp a 7,5€ dopo i conti non brillanti di Intel.

PILLOLE DALL’ESTERO

ACCOR

Jefferies (giudizio negativo e Tp a : € 21,00). La cessione di Huazhu per 460 milioni di $ (426 milioni di €) è circa il 6% della capitalizzazione di mercato e riaccende il dibattito sull’utilizzo dei proventi. Il mercato premierebbe i riacquisti di azioni proprie, ma anche M&A è una possibilità, vista la storia. In base ai nostri dati, Accor viene scambiato a 23 volte il margine lordo rispetto a 15 volte di International Hotel

BAYER

Avvia con Oerth Bio, società di biotecnologie agricole, una collaborazione volta a sviluppare nuovi prodotti per una protezione più sostenibile delle coltivazioni. L’esclusiva tecnologia di degradazione delle proteine utilizzata da Oerth Bio permetterà potenzialmente di creare prodotti in linea con l’obiettivo di Bayer che prevede di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura, attraverso tassi minori di applicazione e maggiore sicurezza.

DELIVEROO

Ha annunciato un margine lordo rettificato del secondo semestre 2022 approssimativamente in pareggio per tutte le attività (incluse Australia e Paesi Bassi); ciò rappresenta un miglioramento significativo dal -3,2% del secondo semestre 2021 al -1,9% del primo semestre 2022 a circa lo 0% nel secondo semestre 2022. Il margine rettificato dovrebbe continuare a migliorare nel 2023; il management fornirà una stima in occasione dell’annuncio dei risultati 2022 il prossimo 16 marzo.

OBBLIGAZIONI

BTP decennale [a 3,76%: ieri c’è stato un avvicendamento di dirigenti apicali al MEF, esce di scena Alessandro Rivera, arriva al suo posto, sulla poltrona di direttore generale, uno dei suoi più stretti collaboratori, Riccardo Barbieri. Malgrado la correzione, il prezzo del future sul BTP 10 anni viaggia verso la terza settimana positiva di seguito: +1,80%. Da inizio anno è cresciuto del 7%. Un buon risultato per chi ha seguito il consiglio d’acquisto quando il rendimento superava il 4% Bilancio settimanale positivo anche per il Bund tedesco e per il Treasury.

ENERGIA

PETROLIO

Poco mosso in avvio, dal +1,2% di ieri. Su questi livelli si chiuderebbe la seconda settimana positiva di seguito (+1,4% il bilancio provvisorio). La domanda cinese di petrolio a novembre è salita al livello più alto da undici mesi, come hanno mostrato i dati della Joint Organizations Data Initiative. L’OPEC ha dichiarato martedì che la domanda di petrolio cinese sarebbe rimbalzata quest’anno a causa dell’allentamento dei freni sul COVID-19 del paese e avrebbe trainato la crescita globale.

GAS

Il gas europeo ha chiuso in ribasso dell’1,6% a 60,7 euro per mwh, da inizio anno -19,50%. L’emergenza gas in Europa per questo inverno è ormai scongiurata perchè le scorte sono ancora robuste e si guarda alla primavera, quando le temperature si alzeranno, con maggiore ottimismo. E’ prevedibile che le vendite possano proseguire favorendo un ulteriore rallentamento dell’inflazione.

VALUTE

Euro a 1,084 sul dollaro. La politica sui tassi d’interesse dovrà essere restrittiva “per un po’ di tempo, nonostante il recente rallentamento dell’inflazione”. Lo ha dichiarato Lael Brainard, vicepresidente della Federal Reserve, durante il suo discorso alla Booth School of Business dell’Università di Chicago.

ORO

A 1.927 usd. Apre in ribasso dello 0,2%, dal +1,5% di ieri. Si va verso la quinta settimana positiva di seguito con le quotazioni sui top da aprile. Dal primo gennaio +5,7%. Si rafforza la convinzione che il picco dell’inflazione sia ormai alle spalle e che presto o tardi si comincerà a parlare di taglio dei tassi, uno scenario favorevole ai metalli preziosi.

Frase del Giorno

Non è sufficiente fare solo denaro. Ora dobbiamo imparare a far fare del denaro al nostro denaro.