Piazza Affari debole Regge Tim (+1%) Frenano Francia e Germania

Apre debole Piazza Affari. Il FtseMib è in calo dell’1% circa allontanandosi sempre di più dalla soglia rivelatasi invalicabile a 28 mila punti. Apre bene Tim (+1%) dopo la decisione del cda di dare l’esclusiva all’offerta di KKR, mentre sono deboli le banche a partire da Bper (-2%) e Mps (-1,8%).

Germania

A Francoforte si sgretola. Siemens Energy, in calo del 30%, dopo l’allarme sugli utili. I guai nascono dalla divisione energie rinnovabili, in particolare, da Siemens Gamesa, il produttore di pale eoliche. Sono peggio del previsto gli indici PMI sulla Germania elaborati da S&P e HCOB. Soffre più previsto anche la componente servizi. L’indice PMI non manifatturiero scende a 51,1 da 57,2 di maggio, il consensus era 56,3. L’indice manifatturiero arretra a 50,8 da 53,9.

Francia

Rallenta l’attività manifatturiera e segna una battuta d’arresto anche il settore dei servizi, è quanto emerge dalla pubblicazione degli indici PMI elaborati da S&P e HCOB. L’indice PMI Servizi cade sui minimi da marzo del 2021 a 48, da 52,5, mentre il consensus era 52,1.