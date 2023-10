I tassi mordono le azioni. Piazza Affari ancora debole

All’indomani del passo falso compiuto nella prima seduta di ottobre, le Borse europee provano a rimettersi in carreggiata, ma l’umore degli investitori continua a non essere dei migliori. Così, in scia alla debolezza di Wall Street dopo che la Federal Reserve ha ribadito che i tassi resteranno alti più a lungo del previsto, Piazza Affari apre in territorio negativo. L’indice Ftse Mib perde lo 0,6%

Dopo i tonfi delle ultime sedute riprende a salire Saipem (+1,5%), seguito da Unicredit (+0,32%), Leonardo (+0,15%) e Campari (+0,09%).

Deboli Cnh Industrial (-1,36%), Prysmian (-0,99%), Mps (-0,77%) ed Eni (-0,76%), in scia al calo del petrolio sceso a 88 dollari al barile.

TASSI E AZIONI