Piazza Affari euforica trainata dagli industriali. Volano Tenaris e Ferrari

Seduta euforica a Piazza Affari dopo la decisione della Fed di non alzare i tassi d’interesse americani. L’indice Ftse Mib chiude in progresso dell’1,75% a 28.475 punti. A trainare il listino i titoli industriali, primo tra tutti Tenaris che chiude in rialzo del 7,78% dopo l’annuncio del prossimo buy back e dei dati di vendita. In forte progresso anche Ferrari (+5,5%) dopo la bella trimestrale e Stm (+4,43%) che sfrutta il buon andamento mondiale del chip.

Ben comprata Tim (+2,2%) in attesa del doppio cda di domani e domenica che dovrebbe decidere sull’offerta di Kkr su NetCo.

Male, invece, Unicredit (-1,63%) dopo aver toccato i massimi dell’anno, così come Iveco (-1,44%) che continua a scivolare dopo la trimestrale di ieri.

Sul valutario, euro ancora in rialzo a 1,063 dollari, mentre sul fronte energetico il petrolio avanza dell’1% a 81,32 dollari al barile nel Wti e a 85,55 dollari nel Brent.