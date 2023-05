Piazza Affari galleggia (-0,5%). Bene Mps, male il lusso

Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,5%, archiviando la seduta a 27.174,66 punti. I titoli migliori del Ftse Mib sono stati Saipem (+3,59%) e Mps (+3,15%), mentre è da registrare una forte battuta d’arresto di Moncler che ha perso oltre il 5%. Male anche Ferrari (-3,34%) e Amplifon (-2,62%).

Seduta interlocutoria per i titoli di Stato sul mercato secondario euro dove, in assenza di dati in grado di orientare gli scambi, i rendimenti hanno oscillato in un range ristretto, limitato a pochi punti base. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 185 punti base, invariato rispetto al closing di ieri. In lieve rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che ha archiviato la seduta al 4,31% dal 4,30% dell’ultimo riferimento.