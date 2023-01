Piazza Affari al rallentatore, Bce verso altri rialzi da 50 punti. Generali pensa a nuove acquisizioni

L’EUROPA PARTE GUARDINGA. SPREAD A 183 PUNTI

Piazza Affari parte piatta come Francoforte e Parigi. Lo spread è a 183 punti. Tuttavia potrebbero pesare sulla giornata la parole del componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, che a Bloomberg tv ha sostanzialmente confermato la guidante di rialzi dei tassi da 50 punti base. “Lasciatemi ricordare le parole della presidente Lagarde all’ultima conferenza stampa: ci dobbiamo aspettare di alzare i tassi a un ritmo di 50 punti base per un periodo di tempo. Queste parole sono ancora valide”, ha spiegato.

Nella notte la Borsa di Tokyo ha chiuso con un forte rialzo del +2,5%. Lo Yen si indebolisce dopo che la Banca del Giappone non ha toccato i tassi di riferimento e neanche il meccanismo di controllo dei tassi. Il piano di riacquisto di obbligazioni prosegue in una modalità che potrebbe prevedere un aumento dei quantitativi. La banca centrale non vede l’inflazione salire oltre il 2% nel medio periodo.

Altrove, in Asia Pacifico sono intorno alla parità le borse della Cina, è in lieve calo il Kospi di Seul. BSE Sensex di Mumbai +0,2% in avvio di seduta. Ieri sera la borsa del Brasile è cresciuta del +2%. I Future di Wall Street sono piatti. Il petrolio è rialzo dell’1,3%. Ieri l’Opec ha lasciato invariate le previsioni sulla crescita della domanda nel 2023 a 2,2 milioni di barili al giorno, di cui 0,3 milioni di barili nei Paesi Ocse e 1,9 milioni nel resto del mondo. Il gas è sceso in apertura del 2%.

Le ultimissime da Piazza Affari

GENERALI

Sarebbe tra le compagnie potenzialmente interessate alla cessione di asset assicurativi da parte della compagnia USA Liberty Mutual entrambi indicati a valori intorno a 1 mld usd. Si tratta di assets in Sud America (Brasile, Cile, Colombia ed Ecuador) e in Europa (Spagna, Portogallo e Irlanda) nell’ambito di un piano di razionalizzazione delle attività della compagnia JP Morgan agirebbe da advisor per il Sud America e Bank of America per quelle in Europa. Il processo sarebbe ad uno stadio preliminare.

Websim ha un Tp a 17,5€

OVS

Investirà 33 milioni di euro per la creazione di un polo di innovazione tecnologica a Bari. La Regione Puglia metterà a disposizione 15 milioni di euro. Si tratta di un impianto industriale di 15mila metri quadri, che darà nuova vita ai capi d’abbigliamento invenduti, attraverso lo sviluppo di progetti ad alto contenuto digitale. È prevista l’assunzione di 125 persone.

Equita ha un Tp a 2,6€

TINEXTA

Ha acquisito il 65% di Ascertia Limited, società britannica tra i leader nel mercato delle soluzioni crittografiche e di firma digitale. Il corrispettivo è pari a 18,3 milioni di euro oltre alla posizione finanziaria netta, a cui corrisponde un Enterprise Value della società di 28,2 milioni. Attraverso questa operazione, Tinexta rafforza la propria presenza internazionale, con l’ingresso nel mercato inglese, Middle East e North Africa, e si arricchisce con nuove competenze tecnologiche. Avrà la possibilità di raggiungere nuovi mercati sfruttando l’ampia rete commerciale sviluppata di Ascertia.

Websim ha un tp a 30€