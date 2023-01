La Bce non cambia idea sui tassi ma Piazza Affari sale. Saipem al top

Tori & Orsi si fronteggiano a Davos

I mercati europei mantengono l’intonazione positiva a metà giornata. Piazza Affari, con un rialzo dello 0,7% cede la maglia rosa a Madrid (+1,1%) Francoforte guadagna lo 0,4%, Parigi lo 0,6%. . Milano ritenta l’attacco a quota 26 mila che, se superata in maniera stabile, portrebbe l’indice verso i massimi a 28 mila punti. Saipem resta sotto i riflettori (+5.9%) spinta da due elementi: i nuovi ordini per 900 milioni e le novità da Algeri. Il trunale locale ha assolto la società da alcuni capi di imputazione in relazione alla partecipazione a una gara del 2008 e l’ha condannata per una terza accusa. Per il mercato una buona notizia. Exploit di Generali (+2,3%), che ha avviato il riacquisto di azioni proprie per un numero massimo di 10,5 milioni. Lo spread resta elevato a quota 179 punti con il rendimento del Btp arrivato al 3,9%. Il superamento di quota 4% sarebbe una buona opportunità d’acquisto. I tassi sono destinati a salire ancora. A Davos la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ricordato che la riapertura della Cina dopo le restrizioni dovute alla pandemia aumenterà le pressioni inflazionistiche a livello globale, per un maggior consumo di materie prime della seconda economia mondiale. Questo conferma che la stretta sui tassi proseguirà.

Tutti pazzi per Netflix

La società della televisione in streaming chiude il quarto trimestre con utile per azione di 12 centesimi, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 42 centesimi. I ricavi si sono attestati a 7,85 miliardi di dollari, leggermente meno dei 7,86 miliardi previsti dal mercato. I nuovi abbonati sono aumentati di 7,66 milioni di unita’, oltre le attese, per un totale di 230,75 milioni di abbonamenti. Il titolo è arrivato a guadagnare il 6% nel dopoborsa.