Le reazioni della Borsa di Milano al discorso di Draghi

Una partenza positiva, che vira in territorio negativo per poi tornare a galleggiare sopra la linea della parità e infine ancora in rosso. Piazza Affari reagisce così al discorso di Mario Draghi al Senato, alla ricerca di una nuova spinta per completare il mandato del suo governo. Nessuno sprint per il momento, nessun colpi di reni.

E reagire meglio, invece, è lo spread che si mantiene sotto i 200 punti. “È essenziale proseguire in questo confronto e definire in una prospettiva condivisa gli interventi prossima legge bilancio”, ha detto Draghi in Senato. A beneficiare delle sue parole sono soprattutto i titoli bancari.