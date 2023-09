Piazza Affari in forte calo, ma tengono i bancari

Piazza Affari in forte calo

Piazza Affari chiude la seduta in forte calo, con l’indice Ftse Mib che cede l’,1,78%. Milano è la maglia nera tra le principali piazze continentali in una seduta comunque decisamente negativa a livello globale. Parigi cede l’1,6%, mentre il Dax di Francoforte limita le perdite all’1,33%.

Acquisti sui bancari

Le buone performance del comparto bancario, tradizionale “motore” di Piazza Affari, non bastano a tenere a galla l’indice ma di certo ne alleviano il rosso. Unicredit è la migliore del listino principale, con un progresso del 2,45%. Segue Banco Bpm, che sale dell’1,73%. E anche Mps chiude la seduta in progresso dello 0,48%.

Si riaccende lo spread

Ma a prevalere sono comunque le vendite, con Recordati che cede oltre il 5%, Hera il 4,8% e Ferrari, la peggiore in un comparto in sofferenza come l’automotive, che cede il 4,67%.

Si riaccende lo spread, che torna nel finale di seduta a quota 180 punti.