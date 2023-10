Piazza Affari in rialzo Btp nel mirino delle agenzie di rating

Piazza Affari in lieve rialzo

Apertura in leggero rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,9%. Milano si muove in quadro europeo incerto con Francoforte che apre in lieve calo mentre Parigi non si discosta dalla parità. Chiusura debole per Wall Street alla vigilia, in attesa del rapporto sull’occupazione che potrebbe dare indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria.

Bene il comparto finanziario

Tra i titoli da segnalare il progresso del comparto bancario e finanziario, con Nexi in progresso dello 0,94%. La migliore del listino è però Tim, in progresso dell’1,38%. Ieri l’incontro tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i vertici di Vivendi si è chiuso con un nulla di fatto.

Btp e agenzie di rating

Sale lo spread, che torna sopra quota 200 punti a 202 sul bund tedesco.