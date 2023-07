Piazza Affari in rialzo Elkann investe nelle energie rinnovabili

Avvio positivo di seduta per il mercato azionario, sulla spinta dei rialzi di ieri di Wall Street. Piazza Affari ben intonata come le altre borse europee sull’onda delle trimestrali Usa e delle attese sulle mosse di politica monetaria delle banche centrali la settimana prossima. Nelle ultime ore sono trapelati segnali di un possibile ammorbidimento della linea dura anche da parte della Bce, dopo il rialzo di 25 punti ormai sicuro nella riunione di fine luglio.

Exor punta sulle rinnovabili

Exor, la holding della famiglia Agnelli, punta sull’energia rinnovabile. Unirà le forze con Impala, società di investimento controllata da Jacques Veyrat e dalla sua famiglia, per favorire lo sviluppo di TagEnergy, società con sede a Lisbona in rapida crescita nei settori delle energie rinnovabili e dello stoccaggio energetico. La nuova holding congiunta TagHolding, diventerà il singolo maggiore azionista di TagEnergy. TagEnergy ha un ricco portfolio di progetti in fase di progettazione, realizzazione o già in funzione in Australia, Regno Unito, Portogallo e altri Paesi europei. Il titolo guadagna circa l’ì1%

Banche centrali