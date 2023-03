A Piazza Affari torna la paura dei tassi: ok Saipem, Moncler e Pirelli

L’inflazione tedesca non scende: già in volo i falchi Bce

Seduta a doppia faccia a Piazza Affari che dopo una mattinata sprint si è indebolita. In prima battuta gli investitori hanno festeggiato la Cina che a febbraio ha vantato la migliore ripresa da dieci anni. Nel pomeriggio, però, è tornata la paura che le banche centrali continueranno ad alzare il costo del denaro in maniera decisa: il detonatore è stata l’inflazione tedesca, che a febbraio è risultata stabile ma più alta delle attese.

Negli States, inoltre, l’attività manifatturiera, pur rimanendo in contrazione, è migliorata, alimentando la convinzione che la Federal Reserve porterà in tempi brevi i tassi ben oltre il 5%, lasciandoli elevati per un lungo periodo di tempo. Milano ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,59% a 27.315 punti. Quota 28 mila si conferma invalicabile.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

MONCLER

Ha chiuso l’anno scorso con ricavi e utile operativo oltre le attese degli analisti. Nel corso della presentazione, i dirigenti hanno rilasciato dichiarazioni ottimistiche sulla prima parte del 2023. Il titolo ha chiuso a 59,7€ (+3,29%) che rappresenta il record da gennaio 2022.

PIRELLI

Goldman Sachs alza a Neutral da SELL, PT a 4.80 euro. Websim conferma la visione positiva. Il Tp sale a 5.9 euro da 5.5 euro. Quotazione 4,89€ (+1,43%) top da otto mesi.

SAIPEM

Citi alza il target da 2 a 2,2 euro e rafforza il BUY. Akros ha alzato da 1,4 a 1,9 € il TP, confermando la raccomandazione BUY dopo i conti 2022. Chiusura a 1,53€ ( +1,16%)

OBBLIGAZIONI

Spread in rialzo dello 0,79%, a 179 punti. Il rendimento Btp a 10 anni segna +4,46%

ENERGIA

PETROLIO

In flessione nel giorno in cui è emerso che la scorsa settimana le scorte negli Stati Uniti hanno raggiunto i massimi dal giugno 2021. Hanno registrato un rialzo di 1.166 milioni di barili a 480,207 milioni di unità, secondo i dati diffusi dal dipartimento dell’Energia, contro attese per un rialzo di un milione di barili. Il contratto di aprile è scambiato a 76,86 dollari al barile.

GAS

Sale del 2%, ancora sotto la soglia dei 50 euro/mwh.

VALUTE

Euro a 1,06 sul dollaro, in rialzo dello 0,9%. Dopo i dati sull’inflazione il mercato ha portato intorno al 4% le aspettative di picco sui tassi di interesse in Europa, centocinquanta punti base sopra il livello attuale dei tassi sui depositi.

ORO

In risalita a 1.840 dollari l’oncia, +0,6%.