Piazza Affari viaggia in negativo. L'Istat conferma l'inflazione più alta dal 1985

Piazza Affari scende dopo i dati sull’inflazione di dicembre

Giornata comincia piatta con l’indice che sale dello 0,16%. Spread Btp/Bund a 185 punti. L’Istat conferma ‘inflazione ai livelli più altri dal 1985. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo – il cosiddetto carrello della spesa – è aumentato dello 0,2% su base mensile e del 12,3% su base annua (da +12,6% di novembre), confermando la stima preliminare. La variazione media annua del 2022 è pari a +8,7% (+1,9% nel 2021). Piazza Affari reagisce mandando l’indice in negativo dello 0,35% . Nelle prime battute di contrattazione sale dell’1,7% il prezzo del gas a 56,4 euro al MWh dopo il tonfo del 15% di ieri.

L’inizio dell’anno per l’azionario globale è stato all’insegna dei rialzi, con i mercati che scommettono su un rallentamento della politica monetaria restrittiva. L’attenzione resta comunque alta sulla crescita e sui rischi di recessione: segnali poco confortanti sono arrivati dalla Cina, dove la crescita del Pil è stata nulla nel IV trimestre. Nell’intero 2022 il Pil è cresciuto del 3%, ai minimi da 40 anni e ben al di sotto delle stime di Pechino, a causa del Covid. A dicembre in frenata anche la produzione industriale, in calo le vendite al dettaglio.

In Europa, segnali positivi dall’inflazione tedesca, in calo, e attesa per l’indice Zew. A Wall Street i future sono in calo dopo la chiusura di ieri per la festivita’ del Martin Luther King Day. I mercati guardano con maggiore ottimismo alle mosse della Fed aspettandosi una minore aggressivita’ fin dalla riunione di febbraio, anche se da Davos, dove si riuniscono i big dell’economia mondiale, due terzi degli esperti prevedono una recessione globale quest’anno. I future sul Dow Jones limano uno 0,09%, quelli sullo S&P 500 perdono lo 0,13% e i future sul Nasdaq cedono lo 0,14%.

PASSEGGIANDO A PIAZZA AFFARI

FOPE

La società di gioielleria d’alta gamma ha chiuso il 2022 con un fatturato superiore ai livelli pre-covid. In dettaglio, i ricavi netti consolidati sono stati pari a pari a 62,2 milioni ( +54,2%) rispetto allo stesso periodo del 2021, e del +77,8% rispetto al 2019.

Diego Nardin, l’ad di Fope, commenta così questi dati: ” Vediamo con positività lo sviluppo del 2023 con budget di vendita prudenti ma in crescita, nonostante il contesto economico a livello internazionale e la permanenza di fattori critici presentino ambiti di incertezza.”

SALCEF

Leader internazionale nella costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto una nuova valutazione positiva da parte di MSCI, che ha alzato il rating ESG dell’azienda da BBB ad A. È la seconda volta in due anni che MSCI alza il rating di Salcef, a conferma dei progressi della società nell’ambito ESG, possibili grazie alla piena integrazione della sostenibilità in tutte le attività del gruppo.

Anche Ecovadis, il più grande fornitore al mondo di valutazioni di sostenibilità aziendale, ha alzato il rating di Salcef.

SCIUKER FRAMES

Sulla casa green la politica è passata dalla super carota del 110% al bastone della direttiva europea che impone a tutti i proprietari di case di arrivare almeno alla classe energetica E obbligatoria entro il 2030. La prescrizione va a colpire una platea sterminata d, visto che oggi in Italia, il 60% degli immobili è nelle due classi meno efficienti, la F e la G. Sullo stock di 35 Mln, parliamo di 21,2 Mln di unità abitative.

La bozza della direttiva, contestatissima da parte del PPE e dei sovranisti che siedono all’Europarlamento, non si ferma qui, in quanto prevede un ulteriore miglioramento fino alla classe D entro il 2033, rendendo quindi necessaria una riduzione dei consumi energetici superiori ad un quarto. Se per arrivare alla classe E basta cambiare gli infissi, per arrivare alla classe D si deve passare al cappotto termico, alle nuove caldaie a condensazione o altri interventi più impattanti.

Buone notizie quindi in arrivo per le società in prima linea nella riconversione del patrimonio abitativo italiano ed europeo. Tra queste c’è Sciuker Frames, gruppo attivo nella progettazione, produzione commercializzazione di infissi e schermature solari arrivato sul listino a metà 2018 a 1,4 euro. In questi quattro anni la società ha registrato tassi di cresciti spettacolari, oggi il titolo è intorno a 7,70 euro, anche grazie alle politiche di incentivazione all’efficienza energetica. Da ora in avanti, potrebbe beneficiare da un’inversione di rotta dell’intervento pubblico: finito il tempo dei sussidi, arriva quello degli obblighi.