Gli Orsi di Davos hanno divorato il rialzo. Stabili Unicredit e Tim

I banchieri centrali impongono il primo stop dell’anno

Davos, nel Cantone dei Grigioni, si è trasformato in un nido di falchi che hanno artigliato le Borse europee imponendo il primo vero stop dall’inizio dell’anno. Le parole di Christine Lagarde e poi del governatore della banca centrale olandese Klaas Knot .sono state perentorie: i tassi continueranno a salire senza tregua “fino a quando l’inflazione non sarà tornata al 2%” Addio ai rialzi dello 0,25% tanto sperato. I prossimi saranno di 0,5% se non addirittura 0,75%. . Il messaggio conciliante di Mario Centeno (capo della Banca Portoghese) che a inizio settimana aveva fatto respirare i mercati non hanno avuto seguito. Un elemento di “cruciale importanza” che la Bce tiene in considerazione nelle valutazioni per determinare le aspettative sull’inflazione “è l’andamento del mercato del lavoro, che in Europa non è mai stato così vibrante come ora” ha detto la Lagarde” Francoforte scende dell’1,72% sotto i 15.000 Parigi arretra dell’1,86% a 6.951 punti, Londra cede l’1,06% a 7.747 punti Alla fine Piazza Affari perde l’1,75% guidata dal ribasso dei petroliferi su cui sono scattate le prese di profitto dopo i rialzi dei giorni scorsi, Eni cede l’1,42%, Saipem -3,32%, Tenaris il 4,91%. Tra le altre giu’ Enel (-1,86%), Snam -2,20% nel giorno della presentazione del piano, Italgas -2,09%, A2A -3,13%. Tra le altre blue chip nell’auto Stellantis giu’ del 2,51%, Pirelli -2,73%, ma Iveco in rialzo dell’1,62%.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

UNICREDIT

Citi alza il target da 15,5 a 16,4 eu e rafforza il consiglio d’acquisto. Ha chiuso a 14,62 (+0,0,14%)

TIM

Vede un debito netto a fine 2022 di 20 mld meno dei 20,8 mld stimati dal consenso, BUY.”. Ha chiuso a 0,25€ (meno 0,62%)

BOND

Si assesta il mercato delle obbligazioni governative, dopo lo spunto di ieri. Treasury a dieci anni a 3,39% di rendimento che non si vedeva da settembre. Bund a 2,07%. BTP a 3,83%. Spread a 171.

ENERGIA

Petrolio

Sale dopo la pubblicazione dei dati sulle scorte americane, nonostante siano inaspettatamente salite (+8,408 mln a 448,015 mln). 80,57 dollari al barile.

Gas

Perde l’1,3%, portandosi a 60,89 euro al megawattora.

VALUTE

Euro dollaro +0,2%

ORO

A 1.923 dollari, +0,8%