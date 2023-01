Il Nasdaq traina le Borse Europee. A Piazza Affari brilla Leonardo

L’indice Usa dei tecnologici in forte ripresa

Il Nasdaq traina al rialzo le Borse europee che, dopo una giornata di diffusa depressione hanno ripreso vigore. Milano ha registrato un progresso dello 0,18%, dopo aver consolidato le posizioni la scorsa settimana. L’indice Ftse Mib ha superato indenne l’effetto dello stacco dei dividendi di Enel e Snam, che ha pesato per lo 0,46%.

A Piazza Affari sono andate male le Enel (-3,2%) e le Snam (-2,7%), risentendo dello stacco degli acconti sui dividendi rispettivamente da 0,2 euro per azione e da 0,11 euro. Ha rialzato la testa Intesa Sanpaolo (+2,7%), dopo la frenata di venerdì, provocata dal timore che la banca non riesca a realizzare il buyback per 1,7 miliardi. Timori dissipati dalle precisazioni dell’istituto. Sono andate bene le St (+2,6%), nell’attesa della pubblicazione dei conti 2022, in calendario giovedì e insieme al settore tech. Fuori dal paniere principale, la Juventus ha perso il 5,12% a seguito della decisione della Corte federale d’appello di togliere alla società sportiva 15 punti.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

GENERALI

Mediobanca alza il target da 19 a 20 euro. Ad aiutare il titolo è l’annuncio di un buyback fino a un massimo di i 10.5 mln azioni con un controvalore massimo di 205 mln. Da inizio anno il titolo è salito del +7%. Il consenso raccolto da Bloomberg evidenzia un target medio a 18,54 euro, con 9 Buy, 11 Hold, 6 Sell. t

LEONARDO

Voci di altre commesse nel segmento elicotteri dopo la visita del premier Meloni in 9Algeria, Venerdì ha chiuso 8,97€ (+0,7%) Prosegue il buon momento: c’è ancora parecchio spazio prima di rivedere i top del 2022 (10,9€ ). Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 15 € dopo che il segretariato generale della Difesa austriaco ha firmato un contratto per ulteriori 18 elicotteri per un valore di 304 milioni . “Il contratto è di medie dimensioni”, commentano gli analisti, secondo cui la notizia è “chiaramente positiva”. Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 12 €. Il titolo ha chiuso a 9,2€. Più 3,46%

BOND

Lo spread si è attestato a 181,5 punti, mentre il rendimento dei Btp a dieci anni è salito al 4,02% (dal 3,95%) Nel pomeriggio il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco ha messo in guardia dai rischi di una stretta eccessiva. Il T Bond a dieci anni a 3,52%, dopo che il governatore Christopher Waller si è espresso a favore di una limitazione a 25 punti dell’aumento dei tassi nella prossima riunione della Fed. Nel 2022 era stato uno dei più aggressivi nella richiesta di una terapia d’urto contro l’inflazione.

ENERGIA

Petrolio

In rialzo in rialzo dell’1,3%

GAS

.E’ salito dell’1%

VALUTE

Euro poco mosso a 1,0861 sul dollaro

ORO

A 1.913 dollari l’oncia, -0,5%.