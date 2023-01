Piazza Affari ai massimi di un anno trainata dal tech

Piazza Affari e le Borse europee corrono a bordo di Tesla

I buoni dati Usa – con il Pil e i sussidi migliori delle attese accompagnati da una inflazione in rallentamento – hanno spinto gli indici europei ai massimi da un anno. Un segnale di speranza poco prima della settimana delle banche centrali in cui Fed, Bce e BoE decideranno sui tassi. A suonare la sveglia è stato il rialzo del 10% di Tesla sull’onda di conti sopra le attese.

A Milano la maglia rosa

Le piazze del Vecchio Continente hanno dunque Chiuso tutte in chiaro rialzo con Milano(+1,3% con Ftse Mib sopra 26mila punti) maglia rosa. A sostenerla la performance di St dopo i conti e dalla buona intonazione del settore bancario. Secondo Edward Moya di Oanda, se l’andamento Pil americano allontana i rischi di una recessione imminente tuttavia lascia spazio alla Federal Reserve per nuovi incrementi dei tassi di interesse. Dagli altri istituti centrali (Canada e Sud Africa) sono arrivati i primi segnali di una pausa nella stretta monetaria. Secondo Daniel Vernazza di Unicredit è improbabile che il rapporto sul Pil Usa modifichi l’atteggiamento della Fed.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

SAIPEM

Intermonte mette il target da 1,20 a 1,80 euro e rafforza la view positiva. Il titolo ha chiuso a 1,33€ (+0,87%)

STM

Trimestrale e previsioni opra le attese, Chiusura a 42,44€ (+7,62%)

TOD’S

Vendite trimestrali meglio delle stime, c’è spazio per crescere, Chiusura a 34,08€ (5,06%)

BOND

Chiusura in rialzo per lo spread. Il differenziale di rendimento tra Bund e Btp (Isin IT0005494239) è indicato a 183 punti base, in rialzo di 4 punti. In netto aumento il rendimento al 4,03% in apertura, dal 3,95%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent +1,5%.

GAS

A 54,7 euro al megawattora (-3,5%)

VALUTE

L’euro scende a 1,089 sul dollaro

O RO

Si deprezza a 1.935 dollari l’oncia, a ridosso dei massimi da aprile.