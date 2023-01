Piazza Affari parte in rialzo aspettando l'inflazione Usa. Il Nasdaq al quarto rialzo consecutivo

Il Nasdaq al quarto rialzo si avvicina a 11 mila punti

La partenza dell’Europa è vista in rialzo. I future guadagnano lo 0,4. Ieri sera l’S&P500 ha chiuso in rialzo dell’1,3% a 3.970 punti. Il Nasdaq è salito dell’1,8%, quarta seduta consecutiva con il segno più Le prime soglie grafiche sono state superate di slancio, vanno ora consolidate con una chiusura intorno a questi livelli. I future della borsa degli Stati Uniti sono poco mossi alla vigilia del dato cruciale della settimana, quello sull’inflazione

LE STELLE DI WALL STREET

CITIGROUP

Gli analisti di Jefferies hanno aumentato le loro stime del quarto trimestre.. Prevedono utili per azione di $ 1,15 per il trimestre, in aumento rispetto alla stima precedente di $ 1,07. La stima degli utili per l’intero anno 2022 di Citigroup è di $ 7,05 per azione.

COINBASE

BofA ha abbassato la raccomandazione sul titolo. Secondo gli analisti, le stimesono “troppo alte” considerando l’attuale situazione sulle criptovalute. La società ha da poco annunciato un secondo round di licenziamenti, pari a circa 950 posti di lavoro, ovvero un quinto dell’azienda. Nel 2022, le azioni Coinbase sono scese dell’86%.

SALESFORCE

Bernstein ha abbassato la raccomandazione sul titolo (a Underperform da Market Perform). Settimana scorsa, la società ha annunciato il piano per ridurre il personale. Secondo Bernstein le azioni potrebbero scendere ulteriormente del 20%. Nel gennaio del 2022, il titolo valeva circa 234 $, ora tratta a 147 $ circa.

STANDARD CHARTERED

Valuta la vendita del business nel leasing aereo che, secondo i dati di Airfinance Journal citati da Reuters, potrebbe valere 3,7 miliardi di $. “Crediamo che un nuovo proprietario possa guidare la prossima fase di crescita mentre continuiamo a concentrarci per migliorare il ritorno per gli azionisti e raggiungere i nostri obiettivi per il 2024”, ha dichiarato Simon Cooper, chief executive di Corporate, Commercial and Institutional Banking per l’istituto britannico. Standard Chartered ha spiegato che il leasing aereo genera circa il 2% delle sue entrate. La divisione ha base in Irlanda e gestisce oltre 120 velivoli.

TESLA

sarebbe vicina a finalizzare un accordo preliminare per un nuovo impianto in Indonesia, nel tentativo di capitalizzare le riserve di materiali chiave per le batterie del paese. L’impianto produrrebbe fino a 1 milioni di veicoli all’anno, in linea all’obiettivo della società di portare tutti i propri stabilimenti a raggiungere tale capacità. La casa progetta, inoltre, di ampliare il proprio impianto produttivo di Austin, in Texas, con un investimento totale da 775,7 milioni di dollari.

WARNER BROS DISCOVERY

A sostenere la performance del titolo ha contribuito Jessica Reif Ehrlich BofA, che ha confermato il giudizio Molto Interessante sul titolo, con TP a 21 $. Per l’analista il 2023 sarà un anno di crescita per il gruppo che si è lasciato alle spalle il grosso della ristrutturazione annunciata in ottobre (con costi complessivi per 4,3 miliardi di dollari), ha segnato il picco delle perdite nello streaming proprio nel 2022 e dovrebbe raggiungere il pareggio nel 2024.

WELLS FARGO & CO

Ridimensionerà l’attività nei mutui. Come nota MarketWatch, l’istituto di San Francisco un tempo era un vero e proprio gigante dei prestiti immobiliari ma la revisione della sua attività è anche la conseguenza delle sanzioni da 3,7 miliardi di dollari patteggiate in dicembre su accuse di cattiva gestione in finanziamenti auto, mutui e conti bancari. Wells Fargo ha spiegato che uscirà dall’attività di corrispondenza, in cui una banca funge da intermediario di terzii nelle transazioni, e che prevede di ridurre le dimensioni sui prestiti. “Stiamo continuando ad abbassare il rischio nel business dei mutui riducendone le dimensioni e restringendone il focus”, ha dichiarato Kleber Santos, chief executive di Consumer Lending per il gruppo californiano.

ASIA

L’indice Nikkei di Tokyo è sulla parità, mentre lo yen si apprezza. Stanotte un quotidiano giapponese ha scritto che la banca centrale intende verificare gli effetti collaterali della politica monetaria ultra espansiva. Nell’articolo della testata Yomiuri Shimbun si afferma che al termine di questa analisi, il board potrebbe apportare qualche aggiustamento alle linee guida sul controllo della curva dei tassi.

Variazioni di scarso rilievo per l’Hang Seng di Hong Kong ed il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen. La Cina ha registrato a dicembre un’inflazione in rialzo dell’1,8% in linea con le previsioni, ma in ripresa rispetto all’1,6% di novembre, pari ai minimi degli ultimi otto mesi. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, i

OPPORTUNITA’ DEL GIORNO

BANCA GENERALI

La raccolta netta a dicembre si è attestata a 640 milioni di euro, per un valore complessivo da inizio anno di oltre 5,7 miliardi.

ENEL

Goldman Sachs alza il target price a 7,10 euro dopo l’annuncio che la Germania ha accettato gli Eurobond Green. Equita Sim conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 6,6 €. Secondo la stampa il Governo argentino sarebbe interessato a rilevare gli asset della distribuzione elettrica di Edesur. Nei giorni scorsi erano emerse le indicazioni di un possibile interessamento dell’imprenditore Bemberg (che già possiede una quota della società). Gli advisor dovrebbero essere nominati nelle prossime settimane.

SOTTO LA LENTE

BANCO BPM

Ha collocato un’emissione green della categoria ‘senior preferred’ dell’importo di 750 milioni di euro a 4 anni.

ENI

Nuova emissione a 5 anni legata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. L’importo dell’operazione è di un miliardo e potrebbe salire a 2 miliardi in base all’andamento della domanda.

IREN

Ha individuato l’advisor finanziario al quale affidare la vendita delle attività nella distribuzione.

PIRELLI

Ha collocato un sustainability-linked bond a 5 anni da 600 milioni di euro.

RACING FORCE

ha avviato il collocamento di nuove azioni, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, per la raccolta di circa 10 milioni di euro per finanziare la crescita.

TREVI

Si è conclusa la complessa operazione di aumento di capitale, parte di una più ampia azione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento . Le nuove azioni sono oltre 161,3 milioni, per un controvalore di circa 51,13 milioni di euro.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

1,65€ Nuovi top di periodo. I prezzi accumulano da due trimestri in quello che dovrebbe trasformarsi in un segnale rialzista i cui target potenziali sono in zona 1,8/2 eu. Prezzi vicini ai nostri livelli d’ingresso.

ENEL

5,63€ Nuovi top di periodo. Il superamento della fascia 5,0/5,20 eu ha dato nuovo impulso. C’è spazio per comprare.

NEXI

8,1€, Prova ad allontanarsi dalla fascia dei minimi assoluti: il superamento di 8€ darebbe maggiore consistenza al rimbalzo.

REPLY

113€ Prime rotture rialziste. I prezzi accumulano da nove mesi sopra il forte supporto a 105/100 eu. Gli spazi di rialzo verso quota 170 € giustificano ancora acquisti.

TINEXTA [

25,5€ Completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi di rialzo, aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento , di ben più alta portata.

WEBUILD

1,47 € Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 €. Target minimo in area 1,55€

WIIT

19,4€. Prova ad uscire dal consolidamento nella banda 17-19€. Segnale forte d’acquisto.

. ANALISI DELLA TENDENZA

FTSE MIB (25.546).

Dimostra grande salute, segnando nuovi top di periodo. Superata la fascia 25.500/26mila punti, territorio spianato per tornare sui top del 2021 a quota 27.000

PREVISIONI

I future della borsa degli Stati Uniti sono poco mossi alla vigilia del dato cruciale della settimana, quello sull’inflazione. Il consensus si aspetta +6,7% anno su anno, in frenata dal +7,1% di novembre. Al netto delle componenti volatili, la variazione dovrebbe essere del +5,7% anno su anno, da +6%. Riflettori puntati sulla componente servizi e sugli affitti, che continuano a salire. Charu Chanana, Capital Markets strategist di Saxo Bank dice di aspettarsi oggi un aumento della volatilità, in quanto è enorme il numero delle strategie di copertura agganciate ai dati sull’inflazione

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

AZIMUT

UBS ha alzato il TP da 16 a 22 €. L’accordo con Unicredit è positivo se la redditività complessiva è mantenuta in linea con il gruppo”.

CAMPARI

Bank of America Global indica il titolo (rating BUY) tra le top pick del settore bevande. Secondo gli esperti il 2023 sarà un anno in due parti: sfidante la prima, ma in miglioramento sul fronte dei costi la seconda.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

B CUCINELLI

Exane Bnp Paribas ha ridotto il giudizio. Gli analisti citano la valutazione del titolo, che è reduce da decisi rialzi in Borsa (a metà ottobre scambiava in area 50 euro).

BUZZI UNICEM

Berenberg ha ridotto il giudizio, con TP che passa da 22 a 20 €. Gli analisti si aspettano che “la debolezza nella domanda di costruzioni vista nella seconda metà del 2022 continui nel 2023, con cali del 6-7% tra Usa, Europa e Regno Unito” nell’anno appena iniziato. Le infrastrutture Usa sono l’unico settore in cui gli esperti si attendono una crescita.

ILLIMITY

Akros ha ridotto da 12 a 10 € il TP, per tener conto di minori stime.

INTESA SAN PAOLO

KBW abbassa il target price a 2,64 euro.

STM

Goldman Sachs ha ridotto da Neutral a Vendere il giudizio, con TP che scende da 39 a 31 €. “Il nostro downgrade”, spiegano gli analisti, “riflette la valutazione relativa” del titolo rispetto al settore . GS ritiene che ci siano “rischi che i margini 2023 registrino un calo anno su anno più significativo rispetto a quelli di Infineon”. Nel complesso, le stime di Goldman Sachs su STM per l’anno appena iniziato si posizionano di un 9% e un 14% al di sotto del consenso.- Jefferies conferma la raccomandazione negativa e il TP a 24

3) L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

BANCO BPM

Entro febbraio potrebbe monetizzare gli asset immobiliari per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro. Tra i potenziali acquirenti ci sarebbero Prelios, Gardant, Aquileia Capital e Cerberus. Per WebSim La scelta sarebbe in linea con la strategia delineata nel piano industriale. Raccomandazione Molto Interessante TP a 4,40 €. Mediobanca Securities conferma il TP a 4 €.

ENI

Equita Sim conferma rating Molto Interessante e TP di 19 €. Secondo Upstream Online, Eni sta per annunciare la scoperta di un giacimento di gas ad elevato potenziale al largo dell’Egitto. Attualmente, Eni produce circa il 60% del gas che alimenta l’Italia ed è impegnato a supportare l’aumento della produzione di gas.. Eni è attualmente il principale produttore in Egitto, concludono gli analisti

FINECOBANK

Akros conferma la raccomandazione Molto Interessante il TP a 16,5 €. La raccolta netta a dicembre 2022 è stata “decisamente migliore delle attese”, commentano gli analisti. Questo conferma la capacità del modello di business di Fineco di affrontare qualsiasi condizione di mercato, notano gli esperti. Equita Sim conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 18 €.

ORSERO

Akros conferma il TP di 20 € dopo l’acquisizione del 100% di Capexo e dell’80% di Blampin. Gli esperti stanno aggiornando le loro stime e allo stesso tempo segnalano che il miglioramento è già importante.

TIM

Equita Sim conferma il TP a 0,39 €. Secondo la stampa, notano gli analisti “il governo sembra intenzionato a riprendere attivamente l’iniziativa sul dossier rete di Tim, interrotta a fine anni” Per settimana prossima in cui discutere delle possibili iniziative di politica industriale a favore del settore ( riduzione dei limiti elettromagnetici, riduzione dell’Iva e inclusione del settore tra gli energivori)”.

SECO

Mediobanca Securities conferma il TP di 8,3 € dopo ricavi preliminari in linea con le stime in crescita organica che nell’ultimo trimestre resta ”salutare”. Intesa Sanpaolo conferma il TP di 8,8 €

SESA

Mediobanca Securities conferma il TP di 175 € dopo l’acquisizione di Amaeco, player attivo nel segmento Digital Green. Sebbene di dimensioni limitate, gli esperti giudicano positivamente la notizia in quanto l”operazione dovrebbe rafforzare l”offerta del gruppo, migliorando anche il suo profilo ESG.

PILLOLE DALL’ESTERO

BAYER

Ha comunicato che incrementerà a oltre 12 miliardi le sue stime di fatturato.. Il titolo beneficia di rumour secondo cui Bluebell Capital Partners sta chiedendo una revisione strategica.

BIONTECH

Acquisirà InstaDeep, attiva nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico, per 362 milioni di sterline in contanti e azioni BioNTech. Inoltre, gli azionisti di InstaDeep potranno ricevere ulteriori pagamenti per traguardi futuri fino a 200 milioni.

CHINA SOUTHERN

L’APP mobile China Southern Airlines ha mostrato la programmazione di due voli Boeing 737 MAX per domani. Saranno i primi servizi commerciali per il 737 MAX da parte di una compagnia aerea cinese dalla loro messa a terra nel marzo 2019. I jet sono stati dichiarati sicuri a ottobre dall’autorità cinese. L’APP mostra che i voli programmati sono nazionali, dalla città cinese meridionale di Guangzhou a Zhengzhou e poi da Guangzhou a Wuhan. Tuttavia, a ottobre, China Southern aveva programmato voli con il 737 MAX prima di cancellarli inaspettatamente il giorno della partenza. Nel marzo 2019, infatti, il 737 MAX è stato messo a terra dopo gli incidenti mortali in Etiopia e Indonesia. Tuttavia, da poco è tornato in servizio in tutto il mondo oltre che in Cina e Russia.

DIRECT LINE INSURANCE

Il gruppo assicurativo britannico ha deciso di cancellare il dividendo a causa di un aumento dei sinistri auto ed ai costi legati all’inflazione

OBBLIGAZIONI

Il BTP riparte da quota 4,01% di rendimento, circa venti punti base in meno di quel che valeva martedì alla chiusura.

ENERGIA

Petrolio

Sesto giorno consecutivo di rialzo, stamattina a 77,5 dollari il barile, ieri +3% in chiusura.

Gas

Negli Stati Uniti il gas è sceso sui minimi da giugno del 2021. Anche in Europa, dove l’inverno continua ad essere eccezionalmente mite, il gas è in prossimità dei livelli precedenti lo scoppio della guerra in Ucraina.

VALUTE

Euro a 1,077 sul dollaro in lieve apprezzamento.

ORO

Su nuovi massimi di medio periodo a 1.884 dollari l’oncia, +0,4%.

Frase del Giorno

“Il prezzo è ciò che paghi; il valore è ciò che ottieni” (Buffett).