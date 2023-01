Piazza Affari partenza a razzo poi rallenta. L'azione migliore è Saipem

Piazza Affari rallenta dopo una partenza forte

Le Borse europee consolidano i guadagni messi a segno nelle due settimane di inizio anno. Ha iniziato bene ma poi ha rallentato. Le ultime indiscrezioni parlano delle possibili dimissioni del Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, dal cda di Telecom, dove siede dal 2015. Con la partenza venerdì della stagione delle trimestrali negli Usa, l’attenzione degli investitori è sia sui conti della corporate America sia sul nuovo allarme per l’economia lanciato da Jp Morgan e Bank of America che hanno parlato di “lieve” recessione in arrivo. A Davos si apre il World Economic Forum al quale parteciperanno 52 capi di Stato e di governo e 19 banchieri centrali.

Oggi Wall Street resterà chiusa (negli Stati Uniti si festeggia il Martin Luther King Day). Guardando ai titoli, a Piazza Affari si muovono in terreno positivo banche, energetici e settore farmaceutico. Il titolo migliore del Ftse Mib è Saipem che sale del 3,2%. Bene Unicredit su cui Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo da 16 a 17 euro e Banco Bpm. Fuori dal segmento principale, sale Webuild dopo l’annuncio che il gruppo si è aggiudicato una commessa da 218 milioni di dollari in Florida. Il prezzo del gas ad Amsterdam perde il 7% a 60,2 euro al megawattora. Il Brent scende dello 0,88% a 84,53 dollari al barile e il Wti dello 0,76% a 79,25 dollari al barile. Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0819 dollari (1,0822 venerdì in chiusura).

LE ULTIMISSIME

BRUNELLO CUCINELLI

Il presidente Brunello Cucinelli ribadisce che il 2023 sarà un altro anno di crescita.

E VISO

MidCap ha avviato la copertura sul titolo con giudizio (Molto Interessante). Il target price è pari a 3,6 euro e, rispetto al prezzo corrente, esprime un potenziale rialzo del 43%. Di recente, Eviso ha comunicato il rinnovo di altri contratti di fornitura di energia ai clienti resellers per circa 250 GWh. I contratti del mercato reseller per l’anno solare 2023 arrivano a circa 700 GWh, per un fatturato stimato pari a circa 200 milioni di euro (rispetto ai 440 GWh per circa 125 milioni di euro comunicati lo scorso novembre).

JUVENTUS

Il 5-1 subito venerdì sera a Napoli nella sfida al vertice della Serie A interrompe la striscia di vittorie consecutive, che durava da otto giornate, e ridimensiona le ambizioni di vertice dei bianconeri.

WEBUILD

E’ tra i gruppi che stanno valutando la possibilità di offrire sostegno al costruttore friulano Cimolai, attualmente in tensione finanziaria, che il 20 febbraio presenterà richiesta di ammissione al concordato in continuità. Cimolai avrebbe bisogno di un rafforzamento patrimoniale complessivo tra 100 e 150 milioni di euro. Nel frattempo la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto da 218 milioni di dollari per accrescere la capacità e migliorare la mobilità e la sicurezza dell’intersezione tra la Interstate 4 e Sand Lake Road nella contea di Orange, in Florida. Commissionato dal Florida Department of Transportation, il progetto prevede l’ampliamento e l’ammodernamento di oltre 6 km di strada, inclusa la sostituzione di due ponti, la realizzazione di un nuovo ponte per le corsie preferenziali veloci e di tre nuove rampe di accesso, e la realizzazione dei sistemi di pedaggio e di tutta la segnaletica stradale.