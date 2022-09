L’analisi della giornata di oggi in Borsa

I mercati europei provano a riprendersi. Londra avanza dello 0,26% , Francoforte sale dello 0,36% e Parigi segna +0,19%. Milano è la peggiore con un calo dello 0,52%. Tuttavia nel corso della giornata era arrivata a perdere quasi il 2,5% con lo spread a 243,7. La tendenza resta al ribasso. L’ondata di rialzo tassi non finirà a breve e questo potrebbe portare verso situazioni inedite. Lo dimostra la mossa in emergenza di Bank of England che lancia un piano di acquisto dei titoli di Stato proprio mentre l’inflazione vola.

La mossa non ha precedenti visto che, contemporaneamente prosegue l’inasprimento sul costo del denaro. L’iniziativa comunque, è stata sufficiente a placare i listini I mercati guardano a toto ministri dell’era Meloni. Ma soprattutto i giudizi delle agenzie di rating che potrebbero portare ad un nuovo declassamento dell’Italia. L’indice Eurostoxx 50, che raggruppa le prime grandezze della zona euro, è al nono ribasso in dieci sedute e scivola sui minimi da novembre 2020.

Settembre si avvia ad essere l’ottavo mese negativo dei nove portati a termine nel corso del 2022. Da inizio anno l’indice perde il -24% circa. Su questi livelli il 2022 sarebbe l’anno peggiore dal 2008 (l’anno del crack dei Lehman Brothers). Le fughe di gas al Nordstream 1 e 2 hanno peggiorato ulteriormente l’umore degli investitori già messo a dura prova dall’aumento dei tassi e dalle tensioni geopolitiche. Il Gas Naturale che transita al nodo olandese sale del 10% oltre i 200 euro per mwh.