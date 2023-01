Piazza Affari piatta. I conti dei big del credito a Wall Street non muovono le Borse

Piazza Affari piatta

Giornata piatta. Piazza Affari guadagna lo 0,18%, Francoforte lo 0,19%, Parigi lo O,69%. Più convincente il bilancio settimanale che indica per Milano un rialzo dell’8,7%. Le banche europee rimborseranno al Bce 62,74 miliardi dei prestiti Tltro. La cifra è nettamente inferiore agli oltre 200 miliardi stimati dagli analisti. A dicembre le banche avevano approfittato della precedente finestra per rimborsare 447,5 miliardi. Il calo dei rimborsi impatterà sulle scelte della Bce sui reinvestimenti delle cedole dei titoli in portafogli. Se le restituzioni fossero state più consistenti sarebbe stato molto meglio. In tema banche da segnalare i bilanci, tanto attesi, dei colossi del credito e della finanza di New York non hanno dato nessuna indicazione particolare

BANK OF AMERICA

Ha chiuso il trimestre con utili per azioni pari a 0,85 dollari, sopra le stime di 0,77 dollari. Il margine di interesse sul 29% a 14,7 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. I ricavi sono cresciuti dell’11% a 24,5 miliardi.

BLACKROCK

. Il colosso del risparmio gestito a fine anno ha un patrimonio gestito di 8.590 miliardi di dollari, -14% anno su anno, ma meglio delle attese.

JP MORGAN

Nel quarto trimetre i ricavi sono stati pari a 35,57 miliardi, sopra le stime di 34,15 miliardi. L’utile per azione ammonta a 3,57 dollari, sopra le stime di 3,10 dollari.

CITI

L’utile netto è stato di 2,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 3,2 miliardi dello scorso anno.

WELLS FARGO

I ricavi a 19,6 miliardi sotto le stime di 19,9 miliardi.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

I titoli segnalati questa mattina:

ENEL:

Ha guadagnato lo 0,37% portando il guadagno della settimana al 2,67%

SALVATORE FERRAGAMO

In rialzo dell’1,32% che porta a +2,2% il bilancio della settimana

BOND

T Bond a 3,48%. Il biennale, scontando una nuova stretta della Federal Reserve, è a 4,16%.

Il movimento dei bond è ancora più importante in Europa. Il Bund si porta a 2,13%.

Il BTP è a 3,95%, sui minimi da inizio dicembre. Spread a 186 punti base-

ENERGIA

Petrolio

Ancora in Il Wti texano viene scambiato a 79,5 dollari al barile in rialzo dell’1,4%. Il Brent sale dell’1% sfiorando gli 85 dollari

Gas

Il contratto su febbraio termina a 63 euro al megawattora, con una flessione del 5,70%.

VALUTE

L’euro a 1,08° sul dollaro (-0,4%) si placa dopo cinque sedute consecutive di apprezzamento.

Oro

Guadagna lo 0,8%, +4,6% la settimana.