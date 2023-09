Piazza Affari poco mossa in attesa della decisione della Fed sui tassi

Piazza Apre in rialzo

Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,19%. Milano è in linea con gli altri mercati europei, tutti poco mossi ma sopra alla parità. A dare il tono alla seduta è l’attesa per la decisione della Fed sui tassi, prevista in serata.

Attesa per la Fed

Ormai è pressoché una certezza che la banca statunitense deciderà di mantenere invariato l’attuale livello del costo del denaro al 5,25%-5,5%, il più alto degli ultimi 22 anni. Ma gli investitori guardano già con preoccupazione a eventuali toni da falco in vista della prossima riunione, a novembre. Quando secondo gli analisti le probabilità di un rialzo sono al momento al 35%. Visto che il rally del greggio verso i 100 dollari alimenta nuovi timori sull’inflazione a livello globale.

Brilla Amplifon, vendite su Leonardo

Pur nel clima attendista, a Milano non mancano gli spunti positivi. Come Amplifon, che sale del 2,99%. E Diasorin, in progresso dell’1,6%. Rialzi superiori al punto percentuale anche per Telecom Italia e Stellantis.

Le vendite colpiscono invece Leonardo e ancora Moncler, entrambe in calo di oltre l’1%.

Si restringe leggermente lo spread del Btp con il Bund tedesco, a 177 punti.