Piazza Affari prova l’allungo a 30mila punti. Male Nexi

Apertura col segno positivo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib apre a 29.751 punti in progresso dello 0,32%. La Borsa è sempre più vicina al traguardo dei 30 mila punti e sui massimi dal 2008. Stamane a guidare il listo c’è A2A in progresso del 2,5%, seguita da Telecom Italia (+1,6%) e Leonardo (+1,5%) che continua a beneficiare della maxi commessa con Fincantieri annunciata ieri. Accoglienza gelida per la trimestrale di Nexi che perde oltre il 3%.