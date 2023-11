Piazza Affari sfiora i cieli del 2008 e aspetta l'inflazione

Piazza Affari torna indietro dopo aver toccato i massimo del 2008 in una giornata segnata dall’aumento del Pil Usa del terzo trimestre e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Registrato, in seconda lettura, un aumento del Pil del 5,2%, contro attese per un 5%, dopo il 4,9% in prima lettura. Il rendimento del decennale è intanto sceso sotto il 4,3% per la prima volta da settembre.

Oggi, è atteso il dato Pce sull’inflazione mensile Usa, il più monitorato dalla Federal Reserve, che tra due settimane si riunirà nuovamente: gli analisti prevedono che i tassi d’interesse saranno mantenuti invariati al 5,25%-5,50% per la terza volta consecutiva. Attesa anche per la riunione della Bce e per le parole di Christine Lagarde.

Sul listino milanese apre in forte progresso Leonardo (+2,8%), mentre continua l’ascesa di Stellantis (+2,5%) dopo il giudizio positivo di JpMorgan.

Intanto il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 1,45 dollari, l’1,9%, a 77,86 dollari al barile, dopo il sesto rialzo consecutivo delle scorte settimanali statunitensi e in attesa della riunione odierna dei Paesi dell’Opec+, alla ricerca di un accordo sui tagli alla produzione. L’oro ha guadagnato 7,10 dollari, lo 0,35%, chiudendo la seduta a 2.047,10 dollari all’oncia.