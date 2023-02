Piazza Affari apre in rialzo dopo la discesa del Pil tedesco

L’autunno freddo della Germania

Bene Piazza Affari.Le borse europee aprono in contenuto rialzo sulla scia della chiusura positiva di Wall Street Francoforte sale dello 0,24% a 15.513,24 punti, Londra guadagna lo 0,33% a 7.933,50 punti e Parigi lo 0,63% a 7.363,30. Milano segna più 0,4%.

A dicembre scende il Pil tedesco

Autunno freddo in Germania. Il Pil del quarto trimestre è stato rivisto al ribasso a -0,4%. Il consensus aspettava una conferma della prima lettura, -0,2%. Anno su anno il Pil segna un incremento dello 0,3%, dal +0,5% della prima lettura.



Ma sale l’indice di fiducia

A marzo la fiducia dei consumatori tedeschi dovrebbe proseguire il trend di miglioramento grazie ai prezzi dell’energia più bassi e a un contesto economico meno negativo del previsto. L’Istituto Gfk che prevede un indice pari a -30,5 punti per marzo, in aumento di 3,3 punti rispetto a febbraio. L’indice continua così il suo rialzo iniziato a novembre, dopo quattro mesi consecutivi di caduta a fronte dell’aumento dell’inflazione. “Il recente calo dei prezzi dell’energia, ma anche le stime degli esperti secondo cui una recessione in Germania può ora essere evitata quest’anno stanno lentamente riportando l’ottimismo”, ha commentato GfK nella nota.

Inflazione Usa

Oggi i dati su redditi e spese personali Usa Verranno diffusi prima dell’apertura dei mercati. Consenso a +4,3%