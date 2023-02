Piazza Affari parte in ribasso. Brilla Tim sperando nell'asta sulla rete

Gli attacchi hacker favoriscono i titoli della sicurezza informatica

Nuovo balzo di Tim sull’onda lunga dell’offerta di Kkr sulla rete telefonica. Il titolo segna un balzo del 3,8% a 29,44 centesimi, nuovo massimo dal 3 giugno del 2022. Il mercato spera che si apra un’asta con Cdp. Websim ha un’indicazione a 0,43€. Equita a 0,39€

La temutissima settimana delle banche centrali è terminata con un guadagno complessivo (MSCI World +1,30%), anche se la discesa della disoccupazione USA sui minimi da oltre mezzo secolo (3,4%) non è stata presa bene da Wall Street il boom dei nuovi posti di lavoro ha allontanato la chance di rapida discesa dell’inflazione. Il Nasdaq venerdì ha chiuso in ribasso dell’1,6%, ma la settimana si è conclusa con un rialzo del +3,5% e per la prima volta da settembre oltre la soglia dei 12mila punti. Se l’indice dovesse difendere tale soglia nei prossimi giorni, si tratterebbe di un primo importante segnale di spinta in grado di cambiare i connotati al mondo della tecnologia per i prossimi mesi.

Tono positivo anche per le Borse europeee, sostenute dall’ottima stagione delle trimestrali. L’Eurostoxx 50 (4.257) e il nostro FTSEMIB (26.950) sono cresciuti dell’1,90% nell’arco della settimana, portandosi sui nuovi top da 12 mesi. L’avvicinamento di importanti scogli grafici di lungo periodo, 4.400 e 28mila, potrebbe legittimamente avviare una fase di consolidamento nei prossimi giorni. Pertanto, suggeriamo di “stare leggeri” negli acquisti.

CYBERSICUREZZA

Negli ultimi giorni, gli hacker di tutto il mondo hanno perpetrato diversi attacchi massicci, che hanno compromesso “decine di sistemi nazionali”. Lo riporta l’Ansa.

Palazzo Chigi ha convocato un vertice per analizzare l’ammontare e la tipologia dei danni. All’incontro parteciperà il sottosegretario Alfredo Mantovano, il direttore dell’Agenzia di cyber sicurezza nazionale, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dis, il Dipartimento informazioni e sicurezza, Elisabetta Belloni.

“L’attacco ci rafforza nella convinzione che sulla rete e in generale sulla cyber sia importante garantire il massimo livello di sicurezza”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La notizia sottolinea l’importanza della sicurezza informatica, settore in cui opera anche Reti (+2,52%), Cy4gate (6,46%) e Cyberoo (+5,5%)