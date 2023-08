Piazza Affari ringrazia l’inflazione americana e sale con le banche

Un’altra giornata in forte rialzo per Piazza Affari, che festeggia l’inflazione americana inferiore alle attese. L’indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,93% a quota 28.578 punti. Ancora in recupero il settore bancario, con Banco Bpm a +3%, seguita da Intesa (+2,5%) e Mediolanum (+1,5%).

A spingere il rialzo anche Tim (+2,7%) su cui continuano a circolare indiscrezioni che vedono anche il ministero delle Finanze pronto a rilevare una quota di NetCo insieme a Cdp, F2i e Kkr.

Continua il progresso del petrolio ed Eni sale dello 0,5%, mentre il via libera della Cina ai viaggi di gruppo per i suoi cittadini rilancia il mondo del lusso con Moncler in prima fila (+3,85%).

Bene intonati anche i mercati americani dopo che l’inflazione di luglio negli Stati Uniti è salita del 3,2% contro il 3,3% atteso dagli analisti.