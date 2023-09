Le banche centrali ossessionate dai tassi affondano le Borse

L’economia nell’Eurozona crescerà quest’anno dello 0,6% e dello 0,9% per il prossimo anno. S&P Global ha confermato ieri le proiezioni nel report intitolato “Crescita più lenta e inasprimento più rapido. Rispetto al precedente bollettino, gli analisti prevedono una maggiore contrazione in Germania e una maggiore espansione in Spagna. In termini di inflazione, S&P ha abbassato le previsioni al 5,6% per quest’anno e ha confermato il 2,7% per il 2024.

La resilienza del mercato del lavoro sarà decisiva per il 2024. Con l’inflazione che continua a rallentare, la crescita dei salari aumenterà il reddito disponibile reale l’anno prossimo, allentando i vincoli di reddito per le famiglie e sostenendo i consumi. I tassi di riferimento potrebbero aver raggiunto il picco e i tempi per la loro stabilizzazione potrebbero essere piuttosto lunghi. S&P non si aspetta che la BCE inizi a tagliare i tassi prima della seconda metà del 2024. Inoltre, ritiene che la banca centrale possa voler accelerare il percorso di quantitative tightening (QT). Il QT potrebbe esercitare pressione al rialzo sui rendimenti obbligazionari. S&P Global vede per quest’anno in Italia una crescita di 0,9% e per il prossimo di 0,7%. Il tasso del Btp decennale dovrebbe essere 4,3% quest’anno e 4,7% l’anno prossimo.