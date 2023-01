Sesto rialzo consecutivo a Piazza Affari. Inizio d'anno scoppiettante

E’ la prima partenza top dopo 13 anni

Milano consolida la partenza sprint come non si vedeva da 13 anni riportando l’indice Ftse Miba un livello superiore a quello di un anno fa. Termina con un +0,27% superando la soglia dei 26.000 punti, a quota 26.052. Per Piazza Affari si tratta del sesto rialzo consecutivo, un altro mattoncino a rafforzare la serie positiva e consolidare il rally di inizio anno. In giornata i dati macro dagli Usa hanno confermato il rallentamento dell’economia oltreoceano e le speranza di un rialzo dei tassi meno aggressivo. Sul listino milanese continua la rotazione dei temi operativi. Questo dato appare confortante in ottica inflazione, quando le mosse delle banche centrali sono sempre al centro dell’interesse degli investitori. Ieri, per quanto riguarda la Bce sono emersi rumor sulla possibilità che dopo il prossimo rialzo di 50 punti base possa rallentare il ritmo. Anche se da Davos, dove è in corso il World economic forum, il governatore della Banca di Francia Villeroy de Galhau ha detto che le recenti indicazioni fornite dalla Bce, per nuovi rialzi di 50 punti base, restano valide. Intanto, il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha ribadito che i tassi d’interesse devono salire «al più presto» al 5% e poi seguire l’andamento dei dati macroeconomici, riconoscendo che l’economia globale è migliorata, con il rischio di una recessione in Europa che è diminuito Oggi è stata la volta dei titoli legati al petrolio, sul rialzo del greggio e sui report favorevoli degli analisti. Saipem ha chiuso con +7,06%, mentre Tenaris sale del 4,15%. Eni ha chiuso con un +0,61%. A Francoforte il Dax40 ha chiuso piatto (-0,03%) e a Parigi il Cac40 ha guadagnato un frazionale +0,09%.

BOND

Il rendimento del BTP decennale è a 3,70%, -13 punti base. Spread a 170 punti base, sui minimi da aprile.

ENERGIA

Petrolio

Nona seduta consecutiva di rialzo, a 82 dollari il barile, +2,2%.

Gas

In rialzo del 2% a 61,40 euro per mwh.

VALUTE

Oro

In rialzo dello 0,7% a 1.913 dollari l’oncia.