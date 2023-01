Le azioni tech trainano le Borse. Stm e Tod's al top

Piazza Affari positiva dopo il recupero del Nasdaq

Le Borse dell’Europa salgono grazie alla del settore tecnologico, indice EuroStoxx50, +0,6%. Piazza Affari +0,7%. Ieri Wall Street ha messo a segno un prodigioso recupero andando a chiudere quasi in parità. A inizio seduta il Nasdaq cedeva oltre il -2% sulla scia dei risultati ritenuti deludenti di Microsoft e per l’acuirsi delle tensioni geopolitiche, dopo che la Germania ha dato il via libera al trasferimento dei suoi tank Leopard all’Ucraina. Ottimo segnale della borsa Usa, ma per vedere rinnovati segnali di spinta S&P500 e Nasdaq devono violare le soglie discriminanti verso 4.200 e 12mila punti rispettivamente.

LA CORSA DEI TASSI VICINA AL CAPOLINEA

Mercato obbligazionario poco mosso, ormai si guarda al meeting delle BCE del 2 Febbraio. Btp al 3,92%. Si prospetta un assestamento dei tassi nel mondo. La banca centrale del Canada, arrivata al suo ottavo incremento consecutivo, ha detto nel comunicato diffuso ieri sera, che intende prendere una pausa, in modo da comprendere gli effetti della stretta sul quadro economico.

PIAZZA AFFARI: STM AI MASSIMI DA UN ANNO

ENI

Stabile a 14,09€. La National Oil Corporation (Noc) libica firmerà sabato un accordo per l’esplorazione e la produzione di gas offshore con Eni. Lo ha detto il numero uno di Noc Farhat Bengdara.

GENERALI

Scende dello 0,4%. Dovrebbe essere chiusa a giorni la fase della raccolta delle offerte per il portafoglio di polizze vita da venti miliardi di euro.



NEXI

Sale dello 0,1% Potrebbe esserci un azzeramento delle commissioni sui pagamenti elettronici sotto i trenta euro.



STM

+8%, vola sui massimi da un anno. Pubblicato questa mattina i risultati del trimestre, i ricavi sono stati pari a 4,4 miliardi di dollari, +24% anno su anno, il consensus era 4,39 miliardi. Margine lordo al 47,5%, di poco meglio delle attese. I risultati sono stati sostenuti dalla domanda in arrivo dall’industria e dall’automotive. Le previsioni per il primo trimestre sono meglio delle attese, sia a livello di vendite che di redditività. Ancora più sopra sono i target del 2023.

TOD’S

Sale del 6%. Ha archiviato il 2022 con ricavi che superano il miliardo di euro, guidati dal canale retail e dalla buona performance del marchio omonimo, e guarda con fiducia ai risultati futuri.