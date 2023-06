Piazza Affari, ecco i titoli preferiti da Banca Imi

Pricing power, solidità finanziaria e dividendi in crescita. Sono i tre criteri, secondo gli analisti di Banca Imi, attraverso cui scommettere sulle società di Piazza Affari nel secondo semestre. Le top picks selezionate dalla casa di investimento, si legge in un report, dovranno essere in grado di resistere in un contesto sfidante sia sotto il profilo macroeconomico sia sotto quello degli utili e potranno farlo grazie a una capacità di determinare i prezzi dei prodotti e dei servizi in modo da affrontare l’inflazione dei costi, a una struttura finanziaria che non le espone al rischio di “releverage” e a una visibilità sulla crescita dei dividendi poiché gli investitori sono alla ricerca di asset che compensino gli effetti dell’inflazione.

I preferiti di Banca Imi sono Banca Mediolanum, Enav, Enel, Generali, Interpump, Inwit, Moncler, Prysmian e Unicredit. Negativa la visione su quattro settori: la componentistica auto, i beni strumentali, nell’oil&gas le attività di esplorazione e produzione e tra le utility quelle dedicate alle rinnovabili.

Attenzionw ai tassi d’interesse

Nella sua analisi Banca Imi sottolinea come il vero responsabile della contrazione dei multipli tra le quotate italiane sia stato l’elevato livello dei tassi di interessi e non i minori profitti societari. Per questo il broker non si aspetta una rivalutazione finché gli investitori non vedranno la Bce tornare “colomba” sui tassi di interesse.

L’andamento degli utili societari, attesi sostanzialmente stabili rispetto al 2022, non sarà d’aiuto nel supportare le valutazioni di mercato delle società quotate e Banca Imi sottolinea di essere meno fiduciosa sulla possibilità di un rimbalzo dei profitti nel 2024.