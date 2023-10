Piazza Affari trainata da Leonardo e i petroliferi

Seduta in rosso per Piazza Affari che, dopo un’apertura negativa, aveva recuperato terreno per poi scendere insieme ai listini americani. L’indice Fste Mib scivola a 27.682 punti, segnando un calo dello 0,46%. Tutto sommato la guerra in Israele non ha avuto un impatto così forte come qualcuno si attendeva. Le tensioni geopolitiche hanno favorito Leonardo che ha chiuso in progresso di quasi il 5%, in quanto produttore di armamenti, mentre il rally del prezzo del petrolio ha favorito Tenaris (+3,93%), Eni (+2,27%) e Saipem (1,80%).

Molto male i titoli bancari con Mps in flessione di oltre 6 punti percentuali, seguita da Bper (-4,67%) e Amplifon (-4%) dopo che Intermonte ha tagliato le stime.