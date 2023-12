Pictet: "Per il 2024 l'Europa opportunità di investimento da non perdere"

La situazione internazionale non è certo rose e fiori. La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e la dipendenza del Vecchio continente dall’energia pesano sul futuro dell’UNione. Tuttavia, secondo Pictet, il gruppo bancario specializzato nella gestione dei patrimoni e di asset management “i titoli europei sono quelli che offrono i maggiori rendimenti in contanti agli azionisti. I rendimenti dei dividendi dei titoli giapponesi dovrebbero superare quelli degli Stati Uniti”. Certo non c’è da attendersi i botti d’artificio, ma una crescita moderata. “Secondo le nostre previsioni, nel 2024 i ricavi dei titoli dei mercati sviluppati dovrebbero crescere a una cifra medio-bassa, poiché la crescita del PIL nominale dovrebbe rimanere positiva” spiegano dalla banca.

“Sebbene siano leggermente diminuiti nel 2023, i margini aziendali in realtà lo hanno fatto si sono dimostrati piuttosto resistenti. Questo vale per tutte le aziende, non solo per alcune grandi quotate. L’indicatore NIPA (National Income and Product Accounts) statunitense prodotto da BEA (Bureau of Economic Analysis) traccia un ampio insieme di società statunitensi (…). Mostra che i margini sono aumentati dopo la crisi finanziaria globale e sono rimasti a livelli elevati dalla fine del crisi covid” spiegano dalla banca.

Le aziende resistono bene alla crisi

“I margini dovrebbero rimanere abbastanza resistenti finché l’inflazione non diminuirà in modo ordinato. Al netto dei riacquisti, prevediamo che nel 2024 l’utile per azione si attesterà a una media di una cifra. Le valutazioni azionarie potrebbero rimanere ricche (in termini assoluti e rispetto al reddito fisso), soprattutto negli Stati Uniti, in quanto non si prevede un crollo degli utili e l’inasprimento delle condizioni di rifinanziamento sarà solo graduale” aggiungono gli esperti.

L’utile per azione sarà ad una cifra

“La nostra previsione di crescita dell’EPS a una cifra media per le azioni dei mercati sviluppati il ​​prossimo anno è più conservativa del consensus. Se possiamo facilmente accogliere un ricco valore azionario. In questo scenario, il rally di fine anno 2023 ha già portato la valutazione al livello previsto, già avvincente. I rendimenti in contanti per gli azionisti rimarranno interessanti, a maggior ragione in Europa e Giappone che negli Stati Uniti” hanno evidenziato dalla banca.

Affascinante Far East

“A nostro avviso, le valutazioni delle azioni giapponesi stanno già scontando un ulteriore miglioramento del sentiment, grazie agli incentivi per le aziende che effettuano buyback e per gli investitori retail nazionali che possono investire in azioni in esenzione fiscale. Il recente rally di fine anno ha portato i prezzi degli indici azionari vicino o al di sopra dei nostri obiettivi di prezzo per la fine del 2024. Questi obiettivi saranno rivalutati con l’arrivo di ulteriori dati nei prossimi mesi”. Detta in altri termini, l’anno che verrà non si prospetta poi così negativo. Ma è evidente che selezionare sulla base dei fondamentali sarà il mantra degli investimenti.